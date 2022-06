Stensons hyllning till Grant: ”Damgolfens framtid tryggad”

Själv fick han nöja sig med en delad andraplats.

Dock var det något annat som fick Henrik Stenson att dra på smilbanden.

– Svensk damgolfs framtid är tryggad, säger han.

Foto: TT

HALMSTAD. Henrik Stenson inledde finalrundan av Scandinavian Mixed tre slag bakom Linn Grant. Men 22-åringens storspel gav varken Stenson eller någon annan chansen, och han delade andraplatsen hela nio bakom den omutliga segrarinnan.

Segermarginalen är den största på DP World Tour (tidigare Europatouren) i år och sällan förekommande stor i proffsgolfen allt som allt.

– Hon måste haft en skön söndag. Jag kan bara minnas att det hänt mig en gång i Sun City när jag ledde med tio, elva slag på slutet. Det känns som att framtiden på damsidan är tryggad med Linn och alla andra namn som kommit fram senaste tiden.

Kan bli ännu en seger i natt

Linn har sällskap av bland andra Maja Stark som också bara varit proffs under ett års tid.

De har båda kammat hem tre titlar var på Ladies European Tour.

Och denna helg är dessutom Frida Kinhult i slagläge inför avgörandet på LPGA-touren. Om det blir ännu en blågul seger får vi svar på i natt.

För Stensons del väntar nu några veckors semestrande på hemmaplan innan det bär av till Storbritannien och Scottish Open och The Open på St. Andrews Old Course.

Mycket talar för att vi har fler svenska framgångar på damsidan redan innan dess.

