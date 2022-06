Säsongen 2020 vann hon två gånger på Ladies European Tour och såg ut att cementera sin plats i Europas Solheim Cup-lag.

Men sedan försvann Julia Engström. I veckans Scandinavian Mixed har hon på nytt visat upp sig för publiken och berättar om vägen tillbaka från ryggproblemen.

– Det är bara kul att vara ute på banan igen, säger hon.

HALMSTAD. Julia Engström debuterade på Ladies European Tour redan 2014. Hon var då bara 13 år och förutspåddes en lysande framtid. Men sent under säsongen 2020 började ryggen strula och 2021 var ett jobbigt år.

Diskbuktning i ländryggen är inget att ta lätt på och under det senaste året har tillvaron främst handlat om pendling mellan hemmet i Halmstad och rehabiliteringsexperten Dan Salomonsson, nere i Malmö.

Hon har från sidan sett jämngamla kompisarna Linn Grant och Maja Stark kamma hem titel efter titel.

– Det är klart det varit tråkigt för mig att inte kunna spela med dem, vi har ju hängt ihop länge. Men samtidigt är det kul att se hur bra det gått. Jag har dock inte fokuserat på vad alla andra gjort, jag har mer fokuserat på att ta mig tillbaka.

– Det är klart att det motiverande att det går bra för dem. Jag hade ju också ett bra 2020 som gav mersmak, men livet går vidare och jag är tillbaka. Nu gäller det bara att hitta spelet.

”Extra kul framför familj och vänner”

Hon har spelat regelbundet sedan i februari, men utan att riktigt hitta formen.

– Målet i år är bara att jobba sig in i det, och hålla spelet stabilt över fyra rundor. Det är kul att vara tillbaka, det är mitt enda fokus i år.

Hur skönt var det att klara kvalgränsen på hemmaplan i Halmstad?

– Att spela fyra dagar var egentligen målet, och det jag verkligen ville. Extra kul att få göra det framför familj och vänner.

