Scandinavian Mixed: Henrik Stenson blandar sig i toppen

Henrik Stenson svarade för en fin andra runda och blandar sig i toppstriden i Scandinavian Mixed.

– Halva tävlingen är kvar och det finns mycket kvar att spela om, säger han efter att ha sänkt en smått otrolig chipp.

HALMSTAD. Det är tätt i toppen inför helgens avgörande av Scandinavian Mixed. Henrik Stenson är en av spelarna som gör upp om trofén.

En sänkt chip var med och lade grunden för svenskens fina utgångsläge.

– Förutsättningarna gör att man kan vara ganska aggressiv där ute, och även om man missar en green så kan man nästan ha chansen att sätta bollen i hål, säger den svenske tävlingsvärden.

Vilket var precis vad han gjorde på det 13:e hålet.

– Det var ett bra slag som fick det att se lite lättare ut än vad det var, säger Stenson.

World class from @henrikstenson! 🤯

The home favourite chips in for birdie from the most unlikely of spots.#VolvoScandinavianMixed pic.twitter.com/vzdQqmPxSY

— DP World Tour (@DPWorldTour) June 10, 2022