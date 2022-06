KRÖNIKA: Så kan Saudi-pengarna kan devalvera golfens största tävlingar

Saudiska oljepengar splittrar golfvärlden.

Smutsiga pengar som inte bara känns paradoxala med tanke på att hela spelet bygger på värdegrunder och ärlighet, utan som också kan devalvera golfens största tävlingar.

Girigheten är både smaklös och uppenbar, men den verkligt viktiga frågan är vart golfen är på väg.

HALMSTAD. Med de senaste årens händelseförlopp i ryggsäcken borde det inte komma som någon chock att flera av de 00-talets största stjärnor lämnar PGA Tour för spel på den omstridda LIV-touren.

Dustin Johnson har tjänat mer än 75 miljoner dollar bara på golfbanan, och sannolikt ännu mer i sponsorpengar.

Phil Mickelson har skrapat ihop nästan 100 miljoner dollar, och det ryktas om att hans ackumulerade intäkter når smått astronomiska 800 miljoner dollar.

Men mycket vill ha mer och nu är de två av flera golfstjärnor som prioriterar bort både moralisk kompass och arvet de efterlämnar sig.

Samtidigt avsäger de sig rätten att spela Ryder Cup, och chansen att vinna några av golfens mest eftertraktade pokaler.

Detta i ett läge då de redan har mer pengar än en människa bör kunna göra av med under en livstid.

Finns inga bra svar

Girigheten i kombination med vart pengarna kommer ifrån känns både skamlös och oförklarlig. För bara dagar efter att regimen svarat för en massavrättning sitter en av stjärnorna, Greame McDowell, på en presskonferens och meddelar att han gärna hjälper landet stärka sitt varumärke.

Det är direkt världsfrånvänt.

En annan, amerikanen Talor Gooch, sa att han minsann var ”golfare och för korkad för att förstå mänskliga rättigheter och politiken han gett sig in i”. Givetvis är det pinsamt, och pinsammare lär det bli när proffsen gång på gång ska svara på frågor om varför man tar emot pengar från folk som mördar sina kritiker.

För det finns inga bra svar.

Därför känns det nästan lite lustigt att premiären av LIV Golf Invitational går samtidigt som Scandinavian Mixed spelas i Halmstad.

Den svenska Europatourtävlingen kan inte locka med stora prispengar. Istället är säljknepen ord som jämställdhet, inkludering och värdegrunder. Ord som på allvar gör gott för spelets framtid.

Flera av de senaste decenniernas största golfnamn finns på plats utanför London, och givetvis går det att fråga sig om den nya touren kommer att rita om golfkartan på kort respektive lång sikt.

Det går också att fråga sig vad intentionerna verkligen är, och vad saudierna förväntar sig att investeringarna ska leda till.

Vad vi vet är att LIV-tävlingarna endast är åtta om året, och att de bästa spelarna rent schemamässigt borde kunna spela både på PGA-touren, LIV-touren och även i majors.

Vi vet också att namnen må vara tunga och är en fjäder i hatten på den nya satsningen, men också att majoriteten av spelarna som lockats över är en aning passé.

Och så mycket till tävling är det väl egentligen inte heller, utan kvalgräns och med garanterat (och saftig) prispeng till samtliga deltagare.

Slutligen så vet vi att nästan hela världen är beroende av olja, vilket gjort att saudiernas fickor nästintill saknar botten – och att pengar i mer än hundra år varit anledningen till professionell golfs blotta existens.

Inget nytt: Europatouren har varit i samma sitts

Men moraliska dilemman är på intet sätt något nytt inom golfvärlden. För tio år sedan kämpade Europatouren för att konkurrera med PGA-touren. Men efter att kanadensaren Keith Pelley tog över som vd har man allt mer köpt läget att vara andraliga till PGA-touren, och istället mixtrat med olika format i ett försök att skapa intresse.

Men relationen mellan prispengar och startfält har varit densamma sedan urminnes tider, och i hopp om att lyfta prispengarna började man redan 1989 spela tävlingar i Dubai. Man har sedan dess också förlagt tävlingar i ett ur människorättsperspektiv lika tveksamt Kina, och så sent som i fjol bytte Europatouren namn till DP World Tour.

DP World är ett fraktföretag från Dubai.

Det är inte heller många år sedan nyheten om att Saudi International skulle få en plats på Europatourschemat möttes med ramaskri.

Så att argumentera för att de är onda och vi goda är inget resonemang som håller, i alla fall inte för Europatouren.

Från PGA-touren kunde man redan för några år sedan skönja vad som komma skulle, och skrev ett avtal med Europatouren om att ingå en ”strategic alliance”. Saudi International togs bort Europatourprogrammet, vilket gör att de två traditionella tourerna nu står enade.

Hade det inte varit för avtalet med PGA-touren, så hade de saudiska tävlingarna med största sannolikhet i dag varit en del av Europatouren.

Därför har pengarna blivit ett problem

I samma veva som avtalet slöts var jag ute och bevakade en tävling för tidningen. Av en slump hamnade jag längst bak i en buss som transporterade spelare och media mellan hotell och bana, och bredvid mig satt en av Europatourens absoluta höjdare.

Han redogjorde för mig om läget inför efterföljande veckas Turkish Airlines Open.

Dagen innan hade terrordåd inträffat endast ett par hundra meter från banan i Belek, och Europatourhöjdaren medgav där och då, i bussen, att om det inte vore för de stora pengarna från Turkish Airlines (indirekt den turkiska staten) så hade man aldrig genomfört tävlingen.

För att tala klartext; man prioriterade pengarna före spelarnas säkerhet.

Det kan låta både naivt och blåögt, men pengarna har blivit ett problem för golfen. I ett spel vars hela identitet bygger på att du är din egen domare, och där du måste ha taktkänsla för vad som är rätt och fel, blir det otroligt märkligt om du säljer dina värderingar, ditt ord och ditt namn.

Givetvis är det så att fisken ruttnar från huvudet.

Den stora skillnaden nu är att det är spelarna själv som väljer om de ska ta steget över till LIV.

Därför blir frågor som ”hade du spelat en tävling om Vladimir Putin arrangerade den” relevanta eftersom det därmed handlar om vart varje individ drar sin gräns för vad som är moraliskt okej.

Har ingenting förändrats?

Extra intressant blir detta eftersom det finns i golfens DNA att hellre förlora med värdighet och din identitet intakt än att vinna som en fuskare.

Och nu har de astronomiska pengarna fått spelarna att vackla.

I jämförelse är den totala prispotten i den första LIV-tävlingen nästan dubbelt så stor som i US Masters.

Och vad händer med en sådan tävling när den inte längre har störst prispeng?

När proffsgolfen i slutet av 1800-talet tog fart, med Old och Young Tom Morris vid rodret, sågs spelarna ned på eftersom att spela för pengar ansågs vara att tumma på den där moraliska kompassen. Istället fungerade det hela lite som gladiatorspel där ett proffs spelade för sin ägare. Det sades att de här gladiatorerna var beredda att göra vad som helst för pengar.

Ibland funderar jag på om det verkligen hänt så mycket sedan dess.

TOURKRIGETS TRE FRONTER

Rättssalen – PGA-touren och LIV-touren kommer att mötas i rätten gällande om PGA Tours medlemmar får stoppas från att spela på andra tourer.

Världsrankingen – I dag ges inga rankingpoäng för 54-hålstävlingar, det innebär att LIV-golfarna kommer falla på rankingen och så småningom inte kvalar in till majors.

Fred Ridley/Seth Waugh – US Open och British Open är öppna tävlingar där vem som helst kan kvala in. Men Masters och PGA Championship är inte öppna på samma sätt och både Augusta Nationals ordförande Fred Ridley och PGA of Americas vd Seth Waugh har uttalat sitt stöd för golfens nuvarande ekosystem. Det finns en möjlighet att LIV-spelarna nekas deltagande i Masters och PGA Championship.

