Krasslig Nordqvist med siktet på Grand Slam: ”Jag älskar majors”

Mina Harigea och Minjee Lee leder tävlingen.

Men majorspecialisten Anna Nordqvist lurar i vassen.

– Jag älskar majors, och speciellt US Open, säger svenskan.

Anna Norqvist har vunnit tre olika majors, och hon har gjort det under tre olika årtionden; PGA-mästerskapen 2009, Evian Championship 2017 och British Open 2021.

När hon nu går in i helgens avgörande av US Open är siktet inställt på nummer 4.

– Det är faktiskt inget jag tänkt på. Jag har haft turen att vinna tre olika majors, och sedan har de bara råkat vara tre olika. Även om jag hade vunnit samma tävling tre gånger så hade jag varit oerhört stolt över det.

Att Nordqvist i år kvalat in till och spelar sitt 14:e US Open i följd säger mycket om vilken höga nivå hon spelat på under många år i följd.

Och kanske kan erfarenheten vara till hennes fördel under helgens avgörande?

– Jag älskar majors, och speciellt US Open. Den här tävlingen är oftast årets tuffaste test, och det gäller att hålla tålamodet.

Gammalt arbete blir inte ogjort

Men förberedelserna kunde ha varit betydligt bättre. Nordqvist tvingades dra sig ur förra veckans tävling sjuk.

– I sådana lägen är det bara att förlita sig på det arbete man lagt ned tidigare, och erfarenheten man får med sig från tidigare tävlingar.

Hur läget är nu?

– Det var slitigt på morgonen, och jag stannade i sängen för att vila upp mig så länge jag kunde. Men sedan var det bara att kämpa sig igenom dagen.

Och det kan man verkligen säga att Nordqvist gjorde. Hon gick den andra rundan på tre slag under par, är totalt sju under. Inför helgens avgörande är hon därmed bara två slag bakom ledningen.

