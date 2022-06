Utslagen Annika besviken – men gläds med Ingrid Lindblad

Målsättningen var att klara kvalgränsen.

Men halvvägs in i US Open står det klart att Annika Sörenstam istället får följa Ingrid Lindblad och Anna Nordqvists kamp om titeln.

– För mig var det som att sätta en nål ballongen, säger Sörenstam efter uttåget.

Foto: Jeff Haynes / USGA

Det rann i väg en aning under den andra dagens spel av US Open. Annika Sörenstam gick tio slag över par, totalt 13 över, och fick se drömmen om fyra rundor i sin US Open-comeback försvinna.

– Det var som att sätta en nål i en ballong och luften bara fräser ut. Jag kämpade hela vägen in i mål, även om resultatet inte visar det. På ett sätt kunde ha blivit mer nostalgiskt, men att folk nu satt här klockan åtta på kvällen, trots att det regnade, det visar ju vilka sanna supportrar de är. Och det är jag otroligt tacksam för, säger Annika vars nästa äventyr nu blir att åka hem till Sverige för att spela och stå värd för Scandinavian Mixed på Halmstad Golfklubb, nästa vecka.

– Därefter arrangerar jag Annika Invitational, där jag är mentor för unga tjejer, som Ingrid. Så jag har en väldigt kul sommar framför mig.

”Hon har spelet för att lyckas”

Just Ingrid Lindblad är spelaren som snott många av rubrikerna under US Open-veckan på Pine Needles, i North Carolina. Den 22-åriga amatören som rivstartade tävlingen med en runda om sex slag under par – den bästa rundan någonsin i US Open av en amatör – gick den andra rundan på par och blandar sig fortsatt i toppstriden.

– Det är så klart en stor scen för henne. Hon spelade inte lika bra den andra rundan, men höll ihop scoren på ett imponerande sätt. Hon har en fin attityd och jag sa till henne att njuta av ögonblicket. Jag är säker på att hon kommer att vara i liknande situationer många gånger framöver, och i helgen gäller det bara att lita på sig själv, för hon har spelet för att lyckas.

Lindblad varvar US Open med skolarbeten

Givetvis var uppståndelsen stor för Lindblad, som till vardags spelar universitetsgolf i Louisiana.

– Jag fick stänga av notifikationerna från sociala medier, sedan fick jag många sms också, mest från lagkompisar från skolan, tränare och vänner. Men även om man blir distraherad så är det så klart väldigt kul, säger Lindblad som dessutom varit tvungen att sköta skolarbeten mellan US Open-rundorna.

– Jag hade en uppgift med deadline i kväll (fredag), men har bett min lärare om lov att lämna in det senare, säger Ingrid och berättar att ämnet är ”Sport Law”.

– Vissa delar av underlaget kan vara svåra att ta till sig när man läser på sitt andraspråk.

För den nu så uppvaktade 22-åringen kan det vara skönt att hålla tänkarna upptagna med saker som sker vid sidan av golfbanan.

– Första dagen förstod jag inte riktigt vad som hände. Det var nog inte förrän jag var tillbaka på hotellet som jag insåg att jag gjort något bra.

Efter två spelade rundor leder veteranerna Mina Harigea och Minjee Lee tävlingen, två slag före Lindblads landsmaninna Anna Nordqvist, och tre före Lindblad själv.

