Lindblad stal Sörenstams show – superrekord för svenska amatören

Annika Sörenstam gjorde comeback i US Open.

Men två andra svenskor stal showen.

Amatören Ingrid Lundqvist har fått en drömstart på stortävlingen och fajtas i toppen med trefaldiga majorvinnaren Anna Nordqvist.



Ingrid Lindblad och hennes caddie, femfaldiga LPGA Tour-vinnaren Sophie Gustafson, på väg mot det bästa rundan någonsin i US Opens 77 år långa historia.Foto:Jeff Haynes/USGA

Annika Sörenstam spelade sitt första US Open på 14 år och alla kameror riktades mot gruppen med starttid 08.50 lokal tid.

Men det var Annikas spelpartner, en annan svenska som stal showen.

Ingrid Lindblad, amatören från Ringenäs som till vardags spelar collegegolf på Louisiana State University, inledde nämligen i ett rasande tempo.

Lindblad och Sörenstam spelade tillsammans och startade rundan på det nionde hålet, där klubbens half way-house ligger, och där började Lindblad direkt med birdie. Nya kom sedan på 12, 13, 1, 2, och 3.

Sörenstam, som vann US Open just på Pine Needles 1996, slutade på tre slag över par för dagen och lär behöva en bättre runda på fredagen för att klara kvalgränsen.

Lindblad bästa amatör någonsin i US Open

Ett namn som många räknade med att se i toppen var Anna Nordqvist, och trots att hon drog sig ur förra veckans tävling på grund av sjukdom motsvarade hon förväntningarna.

Nordqvist som inledde sin rond på ettan var länge över par, men vaknade halvvägs in i rundan och gjorde fem birdies mellan hål 10 och 16.

Hon tog därmed upp jakten på amatören Lindblad. En ny birdie på 17 gjorde att de hon bara var ett slag bakom Lindblad.

– Jag höll mig i sängen fram till i lördags, och det var så klart inte de bästa förberedelserna, men jag mår bättre och följde alla protokoll jag kunde för att få spela.

– Sedan fick jag lägga lite band på mig själv den här veckan. Jag är bara väldigt glad att jag kan spela den här tävlingen, säger Nordqvist.

Men det skulle bli Lindblad som fick det sista ordet för dagen. En avslutande birdie gjorde att hon landade på sex slag under par (65) för dagen, vilket är den bästa scoren någonsin för en amatör i US Opens 77 år långa historia.

– Jag slog några bra slag in mot green, sedan sänkte jag allt, förklarar Lindblad i Viasats sändning.

Och givetvis var det en speciell upplevelse att spela tillsammans med tidernas bästa damgolfare.

– Jag kom upp på tee och såg att jag fick föra Annika Sörenstams score, det kändes helt sjukt. Vi hade väldigt trevligt där ute och hon gav mig en fistbump när jag gjorde birdie, det var en otroligt rolig dag.

”Hade väldigt kul där ute”

Kanske hjälpte caddien, den flerfaldige LPGA Tour-vinnaren Sophie Gustafson, att stilla eventuell nervositet.

– Jag hade egentligen ingen caddie så Patrik, som är vår coach i landslaget skickade ett sms till Sophie och frågade om hon hade tid att komma över, och det gjorde hon.

– Jag hade väldigt kul där ute, och vet att det kan vara en helt annan grej i morgon. Men oavsett vad som händer så har jag med mig den här upplevelsen

Noterbart är att ingen amatör vunnit US Open sedan Catherine Lacoste nådde hela vägen 1967.

Tävlingen har visserligen just börjat, men nu undrar givetvis hela golfvärlden om den 22-åriga amatören pallar för trycket eller om hennes erfarna landsmaninna ska snuva henne på damgolfens största titel.

