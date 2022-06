Att äpplet faller inte långt från trädet är ett gammalt ordspråk.

Det stämmer även när det kommer till Annika Sörenstam och hennes son Will, som gjorde hole-in-one under mammas förberedelser inför US Open.

Det var när Annika och hennes make Mike McGee var ute och tränade på Pine Needles som Will spelade Pinehursts par 3-bana The Cradle, en rolig och utmanande korthålsbana ett stenkast från US Open-banan.

Under tisdagen hade hela familjen spelat, men Will och systern Ava återvände. Och det var då 11-årige Will stod för en riktig fullträff.

På det drygt 50 meter långa hålet behövde han bara ett slag.

En talangfull 11-åring

Och som ni ser på scorekortet pratar vi inte om någon slump. Will gick par 3-banan på fin-fina tre slag under par.

Pappa Mike var inte sen med att dela med sig av händelsen på Twitter, där han skrev:

My man!! While we were practicing, he aced the 5th at #thecradle. Shot two 24’s.

Wills hole-in-one lär inte heller ha kommit som någon överraskning för Annika.

– Will älskar att chippa. Han chippar bara med en 60-gradare så då gör jag det också. Jag kom hit och kände ”wow!”, det här funkar ju. Tack vare det känns min chippning bättre än någonsin, sa hon på en presskonferens i tisdags.

