Annikas hyllning till Ingrid Lindblad: ”Väldigt imponerande”

Annika Sörenstam fick inte riktigt den start hon önskat sig på US Open-comebacken.

Däremot fick hon se en av adepter ta ledningen i tävlingen; Ingrid Lindblad.

– Det var väldigt imponerande, säger Annika om den 21-åriga amatören.

Annika Sörenstam och Ingrid Lindblad kramar om varandra efter torsdagens runda.Foto: USGA/Jeff Haynes

De spelade i samma grupp. Tidernas bästa damgolfare och den 30 år yngre amatören; Annika Sörenstam och Ingrid Lindblad.

Sörenstam hade bjudits in till tävlingen eftersom hon vann US Senior Women’s Open i fjol. Lindblad kvalade sig till en reservplats, men fick så småningom sin biljett när en av de tävlande lämnade återbud.

Och nu leder Lindblad sensationellt tävlingen.

”Jag är väldigt glad för hennes skull”

Efteråt hyllades hon av spelpartnern Annika Sörenstam.

– Det var en väldigt imponerande runda, och det var väldigt trevligt att få tillbringa tid med Ingrid. Jag har lärt känna henne de senaste åren eftersom hon spelat mina tävlingar Annika Invitational och vann 2019.

– Det var kul, hon är en rolig tjej som gillar att prata. Men samtidigt är hon väldigt fokuserad. Hon driver bollen väldigt långt och bra, men i dag imponerades jag främst av hennes närspel, och sedan satte varenda putt hon tittade på. Jag är väldigt glad för henne och det var härligt att se det från så nära håll.

En minnesvärd vecka för hela familjen

Sörenstam själv gick tre slag över par, och är efter den första rundan hela nio efter Lindblad.

Men kanske gör det inte särskilt mycket. Supportrarna på plats på Pine Needles har konstant hyllat Sörenstam, vars son Will dessutom gjorde sin första hole-in-one dagen innan tävlingen drog igång.

– Det har varit en väldigt minnesvärd vecka så långt. Will älskar spelet och att han fick göra sin första hole in one här i Pinehurst känns väldigt speciellt och vackert, säger Sörenstam.

