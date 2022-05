Superguide: Svenskornas starttider och status

Damgolfens största tävling är här.

De bästa i världen intar denna vecka klassiska Pine Needles för att göra upp om både den största och mest prestigefulla trofén sporten har att erbjuda.

Nedan finner du svenskornas starttider och status.

Frida Kinhult, Maja Stark och Anna Nordqvist.Foto: Göran Söderqvist, Bildbyrån och Sipa.

Anna Nordqvist

Torsdag: 14.32

Fredag: 19.47

Kommentar: Regerande British Open-mästarinna och svenskan som på papperet har störst segerchans. Drog sig dock ur förra veckans tävling på grund av sjukdom.

Maja Stark

Torsdag: 14.54

Fredag: 20.09

Kommentar: En riktig kommet som på tio månader som proffs redan vunnit tre titlar på Europatouren. Har dessutom två topp 20-placeringar i US Open i ryggen.

Linnea Johansson

Torsdag: 15.27

Fredag: 20.42

Kommentar: Lite av en doldis som under vintern visat att hon hör hemma på LPGA-touren. Kvalade relativt sent in till US Open. Karriärens största tävling så långt.

Madelene Sagström

Torsdag: 14.17

Fredag: 20.02

Kommentar: Har vunnit en titel på LPGA-touren, men detta är samtidigt en spelare som många av oss trodde skulle leverera ännu mer ännu snabbare. Har spelet för att vinna, men får inte ut det ofta nog.

Annika Sörenstam

Torsdag: 14.50

Fredag: 20.35

Kommentar: Så klart en historisk comeback för den spelplats som kanske betyder allra mest för Annika. Även om hon själv tar ner förväntningarna ska det bli otroligt spännande att se hur tidernas bästa kan hävda sig mot dagens främsta.

Ingrid Lindblad

Torsdag: 14.50

Fredag: 20.35

Kommentar: Världens näst bästa amatörspelare lirar tillsammans med Annika. Detta skapar så klart lite extra påfrestning, men är det någon som har psyket för det så är det verkligen Ingrid.

Pernilla Lindberg

Torsdag: 19.18

Fredag: 13.33

Kommentar: Pernilla Lindberg vann ANA Inspiration 2018, men sedan dess har det inte hänt så mycket mer. Det är på tiden att Pillan visar att hon är mer än en ”one hit wonder”.

Frida Kinhult

Torsdag: 18.30

Fredag: 13.15

Kommentar: Ett framtidsnamn som redan spelat ett antal majors. Däremot har hon aldrig klarat kvalgränsen på de största scenerna – nu är det dags!

