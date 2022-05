Annikas återkomst: ”Kan inte säga en sak och sedan göra något annat”

Annika Sörenstam gör på torsdag comeback på damgolfens största scen, i US Open.

Hon gör det på samma plats där hon 1996 skrev historia genom att försvara sin titel.

– Jag hade inte ställt upp om det inte vore på den här banan, säger Annika när hon möter pressen på Pine Needles.

Annika Sörenstam då och nu.Foto: TT

På 1940-talet radade amatören Peggy Krirk Bell upp segrar till höger och vänster, bland annat vann hon stortävlingen North-South Championship på Pinehurst. 1949 dök hon för första gången upp på Pinehurst att veta att tävlingen var en inbjudningstävling. Hon skämdes och sprang ut med svansen mellan benen, men Richard Tusk, initiativtagare till skapandet av spelplatsen, såg till att den blyga tjejen trots allt fick chansen att spela.

Och Peggy Kirk Bell skulle senare också komma att vinna tävlingen.

Ett år senare bestämde sig Peggy för att bli proffs och försöka livnära sig på spelet. Där och då fanns bara ett tiotal andra kvinnliga proffsspelare och Peggy kom att vara drivande i uppstarten av LPGA-touren. Och eftersom Peggy i tidig ålder tagit flygtcertifikat åtog hon sig att flyga de tävlande tjejerna USA runt, till spelplatser som kunde erbjuda prispengar.

En av damgolfens viktigaste spelplatser

Men det fanns andra delar av golfen som intresserade Peggy mer än tävlandet. 1953 köpte hon tillsammans med sin make den då fallfärdiga golfresorten Pine Needles, ett stenkast från Pinehurst. Hon lät renovera resorten och startade en golfskola med fokus på kvinnor. Peggy blev senare första kvinna att väljas in i World Golf Teachers Hall of Fame.

Med tanke på Peggys och platsens betydelse kändes det som en självklarhet att Pine Needles förr eller senare skulle bli spelplats för damgolfens största tävling; US Open.

Första gången blev 1996, och vann gjorde den bästa damgolfaren genom alla tider; Annika Sörenstam.

Annika Sörenstam lyfter US Open-bucklan på Pine Needles 1996, och Peggy Kirk Bell poserar för ett reklamjobb för Spalding. Här ser vi två av damgolfens mest betydelsefulla individer.Foto: EPA och Spalding Promo

Alla kan nå sina drömmar – om de lägger ner jobbet

Efter ett 13 år långt uppehåll från tävlande vann Annika i fjol US Senior Women’s Open och bjöds in till årets US Open-tävling på Pine Needles.

För drygt en månad sedan mötte hon journalister som tagit sig till banan.

– Det är en stor ära att bli inbjuden och jag ville hedra den. En andra bidragande orsak var Peggy. Sedan ville mina barn också att jag skulle spela. Slutligen så har många av tjejerna som är på yppersta nivå nu spelat i mina juniortävlingar Annika Invitational.

– För att kunna stötta och inspirera dem så gäller det att tävla ibland. Som mentor måste jag hålla mig á jour och veta vad jag pratar om.

Innan dess att Sörenstam (med hela åtta slags marginal) vann fjolårets US Senior Women’s Open hade barnen Ava och Will endast sett henne tävla i gamla klipp på YouTube. I veckan får de se henne mäta sig mot världens just nu bästa spelare.

– Det är en fin känsla, inte minst med tanke på att våra barn, och framförallt vår son, är väldigt sportintresserad. För honom är det en stor sak att se detta live. Och han har också varit min träningskompis. Det är perfekt, för han är vänsterhänt och jag är högerhänt och vi kan därför lägga ned en hink bollar mellan oss.

– Nu vill jag också inspirera honom. Jag vill att han ska veta att man inte bara vaknar upp och så står det en trofé framför dörren. Det ligger massor av hårt arbete bakom. Samma budskap vill jag så klart skicka till min dotter och egentligen alla andra också. Att man kan nå sina drömmar, men för att nå dem måste man lägga ned jobbet.

18:e hålet på Pine Needles, en Donald Ross-designad klassiker som fick ett rejält lyft när Peggy Kirk Bell och hennes make köpte anläggningen.Foto: USGA

Vill inspirera kommande generationer

95 år gammal gick Peggy Kirk Bell bort 2016. Hon får så ledes inte se Annika pegga upp på Pine Needles. Men Annika kommer att ägna henne både en och två tankar under veckans tävling.

– Peggy kunder inte uttala mitt namn, och av någon anledning så kallade hon mig för ”Heineken”, berättar Sörenstam och fortsätter:

– Jag var tvungen att förklara för henne att jag inte kommer från Tyskland och att jag inte dricker öl. Det var vårt interna skämt under åren vi kände varandra.

Varken Sörenstam eller Kirk Bell lär ha brytt sig nämnvärt om att Heineken grundades 1864 i Hollands huvudstad Amsterdam. Men detta devalverar så klart inte deras betydelse för spelet golf.

– De senaste 14 åren har jag försökt inspirera kommande generationer flickor. Jag har försökt få dem att prova nya saker och nå sina drömmar. Då måste jag göra samma sak.

– Man kan inte bara säga något och sedan inte själv leva på samma sätt. Så det är därför jag bestämde mig för att göra detta.

