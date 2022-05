Caddiens peptalk bakom Thomas super-comeback

Justin Thomas inledde finalrundan av PGA Championship sju slag bakom ledningen.

Men svarade för en av golfhistoriens största comebacks och vann tävlingen. Mycket tack vare ett peptalk från caddien Jim ”Bones” Mackay.

– Jag är helt säker. Hade det inte varit för det så hade jag inte stått här som vinnare nu, säger Thomas.

Två rundor in i årets andra herrmajor låg Justin Thomas sex under par och hade ett gyllene läge på titeln. Efter tre rundor: not so much.

Efter lördagens fyra slag över par trodde de flesta att Thomas spelat sig ur tävlingen. Själv var han fly förbannat och så rasande att han knappt visste vart han skulle ta vägen.

”Var inte så hård mot dig själv”

Direkt efter rundan gick han till övningsområdet och på håll kunde man se hur det kokade inom 29-åringen.

Det var då caddien Jim “Bones” Mackay fick nog.

– Jag är helt säker. Hade det inte varit för det så hade jag inte stått här som vinnare nu. Det var inte direkt ett tal, utan mer ett snack, förklarade Thomas efter det att han först kommit tillbaka från de där sju slagen bakom och sedan besegrat Will Zalatoris i särspel.

– Jag behövde lätta på trycket. Det fanns ingen anledning till att ta med mig frustrationen och ilskan hem.

Thomas mentala ”bagage” var tungt. Det faktum att han varit en av världens främsta golfare de senaste tio åren, men bara lyckats vinna en major vägde in, och i det läget såg det ut som att han missat ytterligare en chans.

– Vad ”Bones” sa till mig var att jag inte skulle vara så hård mot mig själv, och påminde mig om att jag har chansen att vinna nästan varje gång jag tävlar och att detta är en bana som är svår för alla i fältet. Nu handlade det om att hålla ett positivt sinnestillstånd och låta de bra grejerna komma av sig själv.

Och de bra grejerna de skulle komma.

Rätt drivkraft lockade ”Bones”

För caddien ”Bones” var det hans första major-söndag sedan uppbrottet 2017 med Phil Mickelson. Sedan dess har han varit expertkommentator i amerikansk TV.

– Jag hade inte tänkt göra comeback. Det fanns bara en spelare jag kunde tänka mig bära bagen för och det var Justin Thomas. Det löste sig ganska bra för min del…

Anledningen till att just Thomas var spelaren?

”Bones” berättar att han fattade tycke för Justin Thomas under pro-am tävlingen inför Genesis Invitational. Då berättade en kille i gruppen för Thomas att han samlade på Ferrari-bilar. En annan sa att han samlade viner och frågade sedan Thomas om hans intressen.

Han funderade en stund innan svaret kom.

– Jag vill bara vinna golftävlingar.

