Otäcka scener utspelade sig under den andra rundan av PGA-mästerskapen på Southern Hills.

Australiern Cameron Smith jagar spelarna i toppen – men med ett skevt utslag träffade han kollegan Aaron Wise rakt i huvudet.

– Det bara tjöt i öronen, säger Wise.

Golf är en av få sporter där det tillhör kutym att lyckoönska sina medtävlande. Att sätta käppar i hjulen för den tillhör ovanligheterna.

Men av en olyckshändelse inträffade just detta under fredagens spel i Oklahoma.

Cam Smith’s tee shot on the 2nd hole hit Aaron Wise in the head on the fly. Here’s ESPN+ Featured groups coverage talking about it pic.twitter.com/TYeLjxV11J

