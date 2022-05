Två svenskor jagar täten halvvägs in i LPGA Tour-tävlingen Founders Cup.

Sagström och Kinhult.Foto: TT

Den först speldagen gick Madelene Sagström på smått otroliga nio under par och tog ledningen.

Hon beskrev torsdagen som en ”sådan där dag då allt klaffade”.

”Madde” spelade sedan inte dåligt under fredagen. Men två bogeys gjorde att hon stannade på två slag under par för dagen och därmed är totalt elva under.

Följer upp kvalsuccé

Halvvägs in i tävlingen har hon fortsatt en bra chans på segern i Founders Cup. Det har också Frida Kinhult. Häromdagen kvalade Skaftö-tjejen in till US Open, och nu spelar hon också på LPGA-touren. Torsdagens 67:a följdes upp med 70 slag på fredagen och hon är därmed totalt två slag bakom Sagström.

Före de båda svenskorna, i toppen på ledartavlan, hittar vi Minjee Lee på totalt -14, och fixstjärnan Lexi Thompson som delar andraplatsen med Sagström.

Madelene Sagström har en tidigare seger på LPGA-touren. För Frida Kinhults del skulle det bli hennes första.

