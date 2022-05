Tre vinster och tre andraplatser.

Där har du Maja Starks facit på Europatouren – efter mindre än en säsong som proffs.

Men det är bara några av flera anledningar till att hon borde vara en självklar grundbult i Europas Solheim Cup lag hösten 2023.

Hon har inte ens varit proffs i ett år. Ändå toppar hon i överlägsen manér Europatourens totalställning Race to Costa del Sol.

Men det är inte den där totalledningen som imponerar mest. Det är hur jäkla bra Maja Stark är, vecka ut och vecka in.

Tre andraplatser, och tre segrar, vittnar om det. Och inte minst eftersom hon vinner tävlingar som New South Wales Open där hon enligt egen utsago kämpade med spel som inte riktigt klaffade.

Att ha den lägstanivån, det är helt galet.

Maja Stark ”I really want to be in @TheSolheimCup. It’s been a dream ever since I was little.” 🇪🇺@suzannpettersen call me 📲😉#TeamEurope | #SolheimCup pic.twitter.com/VxejoaalDW

— Ladies European Tour (@LETgolf) May 1, 2022