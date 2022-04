PGA Championship: Tiger-hysterin tar fart igen

I samband med comebacken på Augusta National för några veckor sedan var han tveksam.

Nu har Tiger Woods besökt Southern Hills och ser ut att förbereda sig för årets andra major; PGA Championship.

När han gick måndagens träningsrunda inför Masters-tävlingen var stämningen elektrisk och cirka 25 000 personer följde varje steg golfikonen tog. Upplevelsen var den av att följa ett mirakel, och en man som bara 14 månader tidigare så när omkommit i en bilolycka, och kanske åtminstone borde ha förlorat ett ben.

Efteråt sa han sig definitivt komma att spela British Open, men kring PGA Championship var Woods osäker.

Nu ser det ut som att hysterin flyttar sig 150 mil västerut till Oklahoma och Tulsa där årets andra herrmajor spelas.

Kalabaliken började nämligen under torsdagen då en jet tracker-radar snappade upp att Tiger Woods privatjet lämnat hangaren i Florida och var på väg mot den exklusiva golfbanan. Redan när han landade var lokala nyhetsbolag på plats och sedan läckte videor från träningsrundan ut på sociala medier.

Enligt Golf Channel gick Southern Hills head pro Cary Cozby caddie, och kort senare bekräftade amerikanska Golf Digest att Woods intention nu är att spela tävlingen.

Southern Hills Director of Golf Cary Cozby shares some friendly tips with @TigerWoods during their practice round today. pic.twitter.com/nwemmRp1Ba

— PGA of America (@PGA) April 28, 2022