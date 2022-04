Mickelson anmäld till kontroversiella tävlingen – riskerar livstids avstängning

Phil Mickelson riskerar livstids avstängning från PGA-touren.

Detta sedan det stått klart att han anmält sig till premiären av saudifinansierade LIV Golf Invitational Series.

Foto: AP

Tävlingen spelas samtidigt som Scandinavian Mixed och har lett till att Europatourens VD Keith Pelley gått ut och vädjat till spelarna om att inte ställa upp.

Men LIV Golf Invitational Series ­kommer att genomföras. Den första tävlingen spelas på Centurion Golf Club utanför London och har hela 310 miljoner kronor i prispotten. Satsningen leds av VD:n Greg Norman och pengarna kommer från Saudi Arabian Public Investment Fund.

Pengarna är så stora att det är den mest penningstinna tävlingen som någonsin genomförts.

Under måndagen passerade deadline för PGA Tour- och Europatour-spelare att ansöka om dispens från respektive tour för att få ställa upp i tävlingen. Och enligt Sport Illustrated har drygt 70 spelare anmält sig. 15 av dem ska vara rankade bland de 100 främsta i världen.

Enligt The Telegraph är majorvinnarna Sergio Garcia och Louis Oosthuizen två av dem.

En tredje är inte helt oväntat Phil Mickelson. Mickelson har både öppet kritiserat PGA-touren och själv utgett sig för att vara en av hjärnorna bakom upplägget, men samtidigt ska det tilläggas att hans kommentarer om den saudiska regimens människosyn (i boken Phil: The Rip-Roaring Biography of Golf’s Most Colorful Superstar) väckte så mycket kritik att han tvingades till en timeout från allt tävlingsspel.

LÄS MER: Efter kontroverserna – Mickelson missar Masters

Riskerar livstids avstängning

Men på måndagen gick meddelade Mickelsons agent följande via ett pressmeddelande;

“Vår klient Phil Mickelson är officiellt anmäld till både PGA Championship och US Open. Vi har även lämnat in en ansökan om spel i den första LIV Golf Invitational i London 9–11 juni. Detta går helt i linje med PGA Tours deadline för ansökan om att spela på en konkurrerande tour. Phil har i nuläget inga konkreta planer när det gäller var och när han ska spela. Detta är inte ett slutgiltigt beslut utan en åtgärd för att hålla alla dörrar öppna.”

LÄS MER: Phil Mickelson ber om ursäkt – anklagar journalist

Med detta sagt riskerar Mickelson livstids avstängning från både PGA Tour och Europatouren, samt möjligheten till att spela Ryder Cup.

Båda tourer har hotat med detta om en spelare väljer att delta i LIV Golf Invitational Series.

