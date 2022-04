Jespers nya look: ”Pappa gillar det – inte frugan”

Jesper Parnevik har blivit med ny frisyr.

Detta efter ett bet han kanske ångrar – eller?

– Pappa gillar det, men frugan? Inte så mycket, säger förklarar han.

Det finns de som skulle påstå att Jesper Parnevik i sin nya frilla påminner om en högst tveksam Hollywood-figur.

Men det finns en förklaring.

– Det började som en vadslagning; jag får inte klippa mig förrän jag vinner en tävling. Och det jobbiga nu är att jag inte tävlat sedan i september, säger han till PGA Champions sociala medier-konton.

– Pappa älskar det. Han har varit lite upprörd de senaste 25 åren, eftersom jag rakat mig kort då. Så han är faktiskt väldigt glad nu. Frugan? Inte så mycket.

Jesper Parnevik har genom åren gjort sig känd som en riktig stilikon. Han var delägare i det J.Lindeberg som vid milleniumskiftet slog igenom stort och moderniserade golfmodet.

Och som de flesta känner till spelade han år ut och år in med den klassiskt uppvikta skärmen.

Men nu har han alltså tagit saker och ting till en ny nivå, extra tillspetsat med mustasch.

”It started as a bet that I couldn’t cut my hair until I won a tournament, and the bad thing is I haven’t played since September.” – @JesperParnevik pic.twitter.com/WCCu8DjcBi

— PGA TOUR Champions (@ChampionsTour) April 25, 2022