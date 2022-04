Maja Stark och Pontus Nyholm; de två svenska framtidsnamnen visade framfötterna i helgen.

Foto: TT

Vi tar det i kronologisk ordning. I Thailand spelades i helgen en mixed-tävling med både damer och herrar. Maja Stark blev främsta dam, och slutade tvåa i tävlingen. Grunden till framgången lades när svenskan under de sista nio hålen, den andra dagen, gick åtta slag under par.

Under finalrundan jagade hon sedan segraren Shiwan Kim hela vägen in i mål, men föll med två poäng i stablefordformatet.

Tio birdies av Pontus Nyholm

Knappt en dag senare var det Pontus Nyholms tur när Veritex Bank Championship avslutades under lördagen. Svensken svarade för hela tio birdies när han tog upp jakten på Tyson Alexander. Men även Nyholm fick till slut ge sig. Alexander slutade två slag före svensken.

Som plåster på såren kunde han dock konstatera att den delade andraplatsen tog honom från 51:a till 16:e plats på Korn Ferry Tours Order of Merit.

De bästa på Korn Ferry Tour får nästa säsong en plats på PGA-touren.

