MASTERS: 9 sätt att få spela Augusta National

För många är det en våt dröm att spela Augusta National.

Här listar jag nio sätt du kan få testa vingarna på den mytomspunna golfbanan.

1. Bli vän med en medlem

Det vanligaste sättet att få chansen att spela Augusta National är att bli inbjuden av en klubben cirka 350 medlemmar. Exakt vilka de är och vad medlemmarna heter är hemligt, men under specifika dagar under året får de bjuda in vänner för att spela banan – dock måste de vara med för att du ska få spela.

2. Bli vän med en Masters-mästare

De som vinner tävlingen blir per automatik medlemmar i klubben, men kanske inte fullvärdiga sådana. Hur som helst har de också möjlighet att ta med en kompis ut på banan.

3. Bli medlem själv

Myten säger att du om du frågar om medlemskap radikalt försämrar din chanser till ett sådant, och att nya medlemmar tas in ”by invitation only”. Men det finns ju alltid en chans… Eller?

4. Jobba frivilligt under tävlingen

Även utan kontakter finns det en väg in, och den kommer genom frivilligarbete på Masterstävlingen. De som jobbar en hel vecka gratis under tävlingen bjuds in i maj månad in till en ”appreciation day” då de får spela banan. Problemet? Kön är lång bara för att få frivilligjobba på Augusta.

5. Jobba som journalist – och ha tur

Bara att lösa ackreditering är svårt eftersom Augusta National noggrant väljer ut vilka journalister som bjuds in. När du väl säkrat en stol i det palatsliknande mediecentret ska du sedan inte ge upp den, för då är det inte säkert du får återvända.

Och det finns även ytterligare en anledning. Varje år genomförs ett medielotteri där runt 25 journalister får chansen att spela banan. Men när du fått göra det, då är du i karantän de följande sju åren och får först spela år åtta.

6. Spela grym golf och få ett scholarship till Augusta State University Det finns faktiskt ett gäng svenskar som spelar college-golf på samma skola som både fostrat (nåja) Patrick Reed och Henrik Norlander.

Skolans golflag får en gång om året inta Augusta Nationals fairways.