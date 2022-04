Kritiken efter öppningsceremonin – Player i blåsväder igen

Gary Player är i blåsväder.

Detta sedan han under Masters öppningsceremoni burit Golf Saudis logga på tröjkragen.

– Han skulle sälja sin familj om det fanns pengar i det, skriver en av många kritiska på Twitter.

2019 portades Gary Players son Wayne från Augusta National.

Detta efter en riktig reklamkupp. Wayne som bar pappa Garys bag fram till första tee-ceremonin gjorde då allt han kunde för att visa upp ett trepack bollar för tv-kamerorna. Wayne själv är delägare i bollmärket. Det hela skedde i samband med hyllningen av Lee Elder – den förste svarta spelaren att delta i The Masters – och kritiken om det smaklösa tilltaget lät inte vänta på sig.

– Jag ville bara visa upp bollarna som pappa skulle spela med. Om folk upplever att jag har sårat deras känslor så ber jag om ursäkt och hoppas att de kan förlåta mig, kommenterade Wayne efteråt.

LÄS MER: Här hittar du allt om Masters

Nu är familjen Player på nytt i blåsväder.

När årets invigningsslag skulle slås bar nämligen Player Golf Saudis logga på tröjkragen.

Detta ses, inte minst efter den senaste tidens debatt, som kontroversiellt.

Saudiarabien kritiseras ofta för bristen på mänskliga rättigheter i landet, och termer som ”sportswashing” är också vanligt förekommande – och golfen är kanske den sport som i störst grad låtit sig köpas.

Ett exempel är pengarna som pumpats in i Ladies European Tour, där Anna Nordqvist så sent som för några veckor sedan fick utstå hård kritik då hon frontade Saudi International, och dessutom står saudiska pengar också bakom en ny världstour på herrsidan ledd av Greg Norman.

Gary Player really keeping up the high regard his family name is held in. https://t.co/ntKJVT9w0g

Att Gary Player nu bär GolfSaudis logga på sin tröjkrage ses av många som ett ställningstagande och ett tecken på att också han låtit sig köpas.

This guy would pimp his family if there was money in it@garyplayer https://t.co/ND9AaqKFtC

— Carl (@BayAreaGolfer1) April 7, 2022