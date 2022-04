Augusta Nationals ändringar som sätter skräck i spelarna

Augusta National är kända för sitt sätt att förändra och förbättra banan – och på ett eller annat sätt göra livet surt för spelarna.

Till årets tävling är det främst tre hål som sticker ut; 11, 15 och 18.



Augusta National lär spelas svår i år. Foto: TT

AUGUSTA, GEORGIA. Nästan varje år genomförs förändringar på Augusta National. Klubben köper ny mark stup i kvarten och flyttar till och med hela vägar för att skapa den optimala upplevelsen innanför portarna.

Själva banan är också i konstant förändring, och stängs i regel för säsongen direkt efter det att Masters-tävlingen avslutats. Varma temperaturer tvingar klubben att täcka över greenerna och banan öppnar först under hösten.

Det är under den här tiden ombyggnationer görs.

Med utvecklingen kring slaglängder, och de facto att en drive på över 300 meter inte längre är en ovanlighet, har mycket de senaste årtiondena handlat om att förlänga Alisters Mackenzies och Bobby Jones design.

1934 mätte banan 6 100 meter, och den växte sedan bara med 250 meter under de kommande 67 åren.

Men sedan kom Tigers genombrott, och en kille som både slog längre än alla andra och krossade par. Det ledde i sin tur till att klubben inför Masters 2002 ”Tiger-säkrade” banan som då mätte 6 700 meter.

Historiskt sett har banan förlängts totalt 55 gånger, och numera mäter den hela 6 900 meter.

Nedan följer de tre största förändringarna 2022:

Hål 11

Par: 4, 470 meter

Så svårt är det: Näst svårast 2021 med snittscore på 4.40.

Kommentar: I fjol gjordes endast 15 birdies på hål nummer 11, där man nu både flyttat tillbaka utslagsplatsen drygt tio meter och tagit bort en del träd på högersidan. Träden har flyttats till vänstersidan för att skapa mer av ett dogleg. Vattenhindret framme vid green har också blivit större och green är ombyggd, och gör det enligt spelarna aningen tuffare att komma nära hål med inspelet.

Hål 15

Par: 5, 500 meter

Så svårt är det: Näst lättast i fjol, med en snittscore om 4.77.

Kommentar: Traditionellt ett hål där vi ser många birdies och eagles. Med en bra drive brukar spelarna nå in på två slag. Faktum är att Sergio Garcia vid sin seger 2018 bara hade en järnåtta in. Kanske är det också därför man valt att flytta tillbaka utslagsplatsen 18 meter, vilket ger en lite längre klubba in – och ett svårare beslut att fatta kring huruvida man ska riskera ett plums i vattnet för att ge sig själv en eagle-putt.

Hål 18

Par: 4, 415 meter

Så svårt är det: Snittscoren i fjol var 4.14, vilket inte är överdrivet högt – men samtidigt snackar vi här om ett smalt hål som har en tendens att ställa till det för den med skakiga nerver.

Kommentar: Få banor i världen har tuffare inlednings- och avslutningshål än Augusta National. Här ställs höga krav framförallt på utslagen. 18 spelas tio meter längre än i fjol, och backar vi tillbaka bandet till 2001 är hålet i dag hela 50 meter längre än innan det ”Tiger-säkrades”.

