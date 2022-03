ANALYS: Det kan du förvänta dig av Tiger Woods i Masters

För varje timme som går blir det otänkbara allt mer tänkbart; Tiger Woods kan komma att spela årets Masterstävling.

Klockan 09.30 i går förmiddags landade hans privatplan på Augustas nästan lika privata flygplats och därefter besökte han klubben för ett träningspass på banan.

Men vad kan du egentligen förvänta dig av Tiger Woods närvaro och hajpen som just ny byggs starkare och starkare? Nedan försöker jag ge dig svaren.

Hur stor är chansen att han spelar årets US Masters?

För varje timme som går förefaller den större och större. Det har rapporterats att han de senaste veckorna träningsspelat på sin hemmaklubb Medalist i Florida och att han promenerat sina rundor.

Att han också åker upp till Augusta så pass långt före tävlingens startdatum (nästa torsdag) indikerar också att han vill ge det en chans.

Samtidigt ska vi komma ihåg att Augusta National är en väldigt kuperad golfbana som är jobbig att ta sig runt, även för en spelare med två välfungerande ben, så om Tiger kommer till spel så kommer han också att pressa sin fysik till max.

Men med detta sagt så känns det som för bara några dagar sedan var omöjlighet nu inte alls otänkbart.

Vad kan vi i så fall förvänta oss av hans spel?

Egentligen ingenting. Vilket är helt olikt den Tiger vi lärt känna genom åren.

Tidigare har han hela tiden sagt ”jag är här för att vinna”, och det är en inställning som är omöjlig för Tiger att ha om han spelar årets tävling. Han har inte spelat en riktig tävlingsrunda golf sedan före olyckan i februari 2021, alltså på ungefär ett och ett halvt år.

Under en så lång frånvaro lägger man på sig rost, och dessutom har kroppen inte blivit yngre.

Jag skulle säga att denna comeback snarare handlar om Tigers längtan efter att spela igen och att få vara en del av de festligheter Masters faktiskt innebär.

Vad betyder Tigers medverkan för Masters?

Det enkla svaret är att Tiger Woods betyder allt. Golfen och spelets fanns är beroende av Tiger och Tiger Woods är beroende av spelet golf.

Det är en kärleksrelation som både är vacker och ohälsosam på en och samma gång.

Det räcker med att Tiger Woods kommer till spel så skjuter TV-siffrorna i höjden och samma sak gäller så klart för oss i pressen.

Samtidigt behöver spelet en framtid som byggs runt nya stjärnor, Tiger kommer alltid att finnas i deras och spelets DNA, men vi behöver lyfta blicken en aning.

När kan vi få ett definitivt besked?

I praktiken skulle han kunna vänta med att dra sig ur till någon gång tidigt under tävlingsveckan. Dock tror jag vi kommer att få ett uttalande eller någon typ av besked redan under helgen (2-3 april).

I beslutet tror jag Tiger kommer ta in vilken typ av resultat han kan göra. Anser han att han kan gå de två första dagarna under par så tror jag han kommer till spel – nästan oavsett fysisk status.

Det är lätt att minnas tillbaka på US Open 2008, som bestod i en extra dags särspel med Rocco Mediate och totalt 91 hål. Woods spelade med stressfrakturer i ena benet och både doktor, caddie och swingtränare försökte hindra honom från spel.

Vi är kanske inte riktigt i det läget nu, men kom ihåg; Tiger är ingen vanlig katt.

Hur högt håller du en eventuell comeback?

Hans seger 2019 kommer alltid att smälla högst. Det är tidernas mäktigaste comeback alla kategorier.

Det som fängslar en nu är snarare att det överhuvudtaget finns en möjlighet att han kommer till spel igen.

Olyckan i februari inträffade morgonen efter att han spelat in en instruktionsfilm tillsammans med Jada Pinkett Smith. Hans bil körde av vägen i långt över 120 km/h och de efterföljande undersökningarna visade att Woods pressat gasen i botten på sin SUV när den kraschade.

Han har därefter själv sagt att han är glad han är vid livet, och det är även ett under att han i dag fortsatt har två ben.

Med detta sagt är det fantastiskt bara att se honom spela golf igen.

På vilket sätt kommer du följa Tiger om han spelar?

Senaste scorekortet Woods signerade var just på Augusta, under det Masters som skjutits fram till november. Då skrev han på för 76 slag, och om han kommer till spel så är det någonstans i den häraden våra förväntningar kan ligga.

Den dagen hade Woods tio slag på den klassiska par trean, hål nummer 12, vilket också är det sämsta resultat han noterats för i tävlingens historia.

Å andra sidan följde han upp det med birdie, par, birdie, birdie, birdie, birdie.

Tiger Woods är en kille som aldrig slutar kämpa, och det är en stor anledning till varför vi är så många som fascineras av honom och som älskar att följa honom.

Det är den biten vi ska fira om han kommer till spel i årets tävling.

