Hård kritik mot Anna Nordqvist inför veckans tävling

TT har pratat med Maja Åberg, sakkunnig på Amnesty, kring att Aramco marknadsför sina golftävlingar med Anna Nordqvist som frontfigur, och vad svenskans ställningstagande sänder för signaler.

Aramco har pumpat in pengar i damernas Europatour, vilket bland annat syns via veckans prissumma på nästan tio miljoner kronor.

– Det är ironiskt att Aramco väljer en damtour med tanke på hur diskriminerade kvinnor är i landet. Anna borde ställa sig många frågor kring hur hon som kvinna kan vara ambassadör för dem. Jag hoppas att hon vet vad hon ger sig in i, säger Åberg till TT.

– Det är en PR-satsning för att få folk att prata om sport och turism. Det är extra cyniskt när det handlar om damtävlingar med tanke på hur kvinnor lever under manligt förmyndarskap i Saudiarabien. Tiden när man kunde säga att politik och idrott inte hör ihop är förbi. Man har ett ansvar och det är svårt att svära sig fri från det.

