Norska kommentatorn ”går bananas” när Hovland gör hole-in-one

Viktor Hovland går för segern i stortävlingen The Players.

En hole-in-one under måndagens spel gjorde att han tog ett skutt uppåt på ledartavlan – vilket inte undgick den norske kommentatorn Per Haugsrud.

Se videon nedan.

En seger i The Players skulle betyda att Viktor Hovland som förste norrman någonsin går upp som ny världsetta.

Och slaget på åttan hjälpte honom självklart i både jakten på tävlingssegern och den där ärofyllda platsen som herrgolfens bäste spelare.

Inlevelse saknades inte från den norske kommentatorn Per Haugsrud som direkt gick upp i falsett…

– Ja, ja, ja! Skrek han och utropade:

– Äntligen får han betalt för de fina slagen!

Reaktionen blev så klart snabbt en viral succé.

LÄS MER: Ingen spelar vattenhålet sämre än Brooks Koepka

LÄS MER: Så är det att spela TPC Sawgrass

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger