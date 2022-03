Ingen spelar vattenhålet sämre än Brooks Koepka

Han är en av världens bästa golfspelare de senaste åren.

Men på 17:e på TPC Sawgrass lyckas inte Brooks Koepka.

– Det är bara helt sjukt svårt, säger den tidigare US Open- och PGA Championship-mästaren.

Få spelare har lyckats bättre i golfens stora tävlingar de senaste åren.

Sedan fjärdeplatsen i US Open 2014 har Brooks Koepka fullständigt prenumererat på topp-placeringar i golfens största tävlingar. Fyra majorsegrar har det blivit genom årens gång.

Men i den så kallade ”femte majorn” har världsstjärnan haft det svårt.

Och förklaringen finns på TPC Sawgrass 17:e hål och den så omskrivna ögreenen som gör hålet så speciellt.

Då väderomständigheterna flera gånger om skjutit fram spelet innebar det att Koepka under lördagens spel av The Players två gånger om kom att spela det för så många diaboliska hålet – och återigen kom det att ta ut sin rätt på Koepka.

Två gånger om landade hans boll i vattnet. Det innebar en dubbelbogey och en trippelbogey. Totalt var han därmed fem slag över par för dagen.

Under sin karriär har Brooks Koepka spelat 20 rundor på TPC Sawgrass och totalt är han nu 20 över par, bara på det 17:e hålet – en chockerande siffra för en spelare som under samma period varit bland de absolut bästa i världen.

– Det är bara sjukt svårt, säger Koepka som efter två rundor är hela nio slag över par.

”Du bara slår och hoppas”

För att förstå vindens styrka under lördagen kan man se till Koepkas klubbval på 17:e. Han slog en järnåtta som endast gick 95 meter och således plumsade ned i det stora vattenhindret. Samma klubba hade han använt i medvinden på hålet före, och då gick den hela 180 meter.

– Det är bara ett sådant läge där du försöker slå rätt typ av slag och sedan är det bara att hoppas att den inte klättrar upp i vinden och stannar.

Brooks Koepka har aldrig slutat bland de tio bästa i The Players. Han kommer inte att göra det i år heller då han slutade på fel sida kvalgränsen.

