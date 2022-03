THE PLAYERS: Väderkaos leder till första måndagsavslutningen sedan 2005

Väderkaos förstör PGA-tourens flaggskeppstävling The Players.

Enligt en kommuniké från touren väntas tävlingens första runda inte återupptas förrän tidigast 12.00 lokal tid på lördagen.

– Vädergudarna ger oss inga möjligheter, säger chefsdomaren Gary Young till tourens hemsida.

Foto: TT

De har det kämpigt på TPC Sawgrass. Det så ofta så soliga Florida-vädret lyser nu med sin frånvaro och runda 1, som skulle ha genomförts i torsdags har ännu inte slutförts.

– Under de senaste 48 timmarna har det regnat mer än 12 centimeter, sa Young under fredagseftermiddagen.

LÄS MER: Så är det att spela TPC Sawgrass

Och under lördagsförmiddagen, lokal tid, fortsatte kaoset. Regnet har lett till en rad uppehåll och förseningar och det innebär i sin tur att The Players för första gången sedan 2005 kommer att avslutas på måndagen.

I skrivande stund väntas inget mer regn under helgen, dock kommer avgörandet att ske på ett kylslaget TPC Sawgrass med starka vindar.

Nattetid närmar sig temperaturen nollan.

