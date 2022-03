Inför The Players: 6 frågor till Fanny Sunesson

Discovery tog över PGA Tour-sändningarna från CMore vid årsskiftet och satsar nu stort på The Players. På plats i Florida har företaget Fanny Sunesson. Sunesson har tidigare jobbat som caddie åt bland andra Henrik Stenson, Martin Kaymer och Nick Faldo.

Under veckan kommer hon bistå TV-tittarna med kunskap hon samlat på sig genom åren.

På plats i Jacksonville berättar hon om läget inför årets så långt mest stjärnspäckade tävling.

Foto: SIPA

Hur är stämningen på plats på TPC Sawgrass?

– Det är bra stämning här, Banan är verkligen i toppskick! Det är härligt med mycket folk i publikleden och de som jag har träffat hittills är taggade för en bra vecka.

Vad är det som gör tävlingen så speciell?

– Det brukar vara bästa startfältet inom herrgolfen på en bana som utmanar alla slag. En stortävling på en bana som är så bra både i skick layout är svår att slå. Fairway är nog de finaste jag sett här.

Vad är ditt bästa The Players-minne?

– Det är från 2009 när jag gick caddie åt Henrik Stenson som vann. Han spelade fantastiskt och det var extra härligt att se bollen landa på green på 17 och 18.

”Ser framemot att se Hovland”

Vad är det viktigaste ur ett strategiskt perspektiv för att lyckas på banan?

– Det är alltid viktigt att vara på fairway, är greenerna hårda så är det ett måste så du får tillräckligt med spin på bollen. Pete Dye som designade banan visar tydligt vart spelarna ska slå bollen, men med subtila vinklingar av tee så utmanas spelarna mentalt.

Det ryktas att Saudifinansierade Super Golf League ska presentera nyheter under veckan, mitt under PGA-tourens stora flaggskeppstävling, viskas det något bland spelarna?

– Det har varit många rykten innan den här veckan men än så länge är det inget direkt snack om något annat än The Players. Alla är så fokuserade på att göra bra ifrån sig här och dessutom är det ju PGA-tourens höjdpunkt på året.

Vad ser du mest framemot med tävlingen?

– Jag ser fram emot att se hur det går för svenskarna och norske Viktor Hovland som är i storform. Sedan hoppas jag på en regnfri vecka för hårdare greener och därmed en större utmaning.

