Zach Johnson leder USA i Ryder Cup 2023

Det blir Zach Johnson som leder USA i Ryder Cup nästa år på Marco Simone Golf & Country Club.

Nyheten presenterades under en presskonferens på tisdagen.

– Det är det mest ärofyllda uppdraget jag haft under min professionella karriär, säger den tvåfaldige majorvinnaren.

Han har vunnit US Masters på Augusta National (2007) och British Open på St Andrews 2015). Nu ska den femfaldige Ryder Cup-spelaren Zach Johnson agera kapten när USA hoppas försvara Ryder Cup i oktober 2023.

Uppgiften är inte helt ovan för 46-åringen som agerade vicekapten under Steve Stricker senast det begav sig och USA fullständigt pulveriserade Europa på Whistling Straits.

– Att acceptera kaptenskapet och leda detta amerikanska lag på bortaplan, efter vad vi åstadkom på Whistling Straits, är det mest ärofyllda uppdraget jag haft under min professionella karriär, säger Johnson och fortsätter:

– Jag vill tacka PGA of America och Ryder Cup-kommittén för denna underbara möjlighet. Även om jag och min familj är väldigt exalterade så är det så förstår vi hur svår uppgiften är. USA har inte vunnit på europeisk mark på tre årtionden. Jag ska göra allt jag kan för att ge killarna bästa möjliga chans att lyckas.

Senast USA vann ett Ryder Cup på europeisk mark var 1993 på The Belfry.

