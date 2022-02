Phil Mickelson ber om ursäkt – och anklagar journalist

Phil Mickelson har tagit till sina sociala medier för att be om ursäkt efter den kritikstorm han utsattes för helgen som gick.

– Jag har alltid agerat utifrån vad jag anser är det bästa för golfen, sponsorerna och fansen, säger Phil och går hårt åt journalisten Alan Shipnuck.

Shipnuck är dock inte sen med att svara.

Phil Mickelson tar nu paus från tävlingsgolfen. Foto: Shutterstock

Det är de gångna veckornas stora snackis – Saudi-finansierade Super Golf League – som på nytt är roten till heta diskussioner.

Under helgen som gick publicerade Alan Shipnuck utdrag ur sin kommande bok, till vilken han intervjuat Phil Mickelson.

Där berättar den tidigare så populäre vänsterspelaren om spelet bakom kulisserna.

– Saudierna är skrämmande människor att ha att göra med. Vi vet att de mördade [Washington Post-journalisten] Khashoggi, har en hemsk inställning till mänskliga rättigheter, och avrättar homosexuella.

– Varför funderar jag ens över att involvera mig med dem när jag har den vetskapen? För att det kanske ger mig min enda chans att påverka hur PGA-touren fungerar, säger Mickelson i intervjun där han också målar upp sig själv som hjärnan bakom Super Golf League.

Journalisten: ”Inom kort mer att vänta”

Mickelson är den som under vintern tydligast tagit för Super Golf League, men under helgen kom han snarare att bli ett hinder än en tillgång för den nya satsningen.

Dessutom lät kritikerstormen inte vänta på sig och fler av golfens största stjärnor vädrade sin avsky mot Mickelson samtidigt som de lät meddela sin fortsatta lojalitet till PGA-touren.

Sent under tisdagskvällen svensk tid kom sedan Phil Mickelsons ursäkt.

Han inleder med påstå att intervjun med Alan Shipnuck var ”of the record” och publicerades utan hans medgivande

Shipnuck var å sin sida inte sen med att svara och skrev på Twitter att Mickelsons uppgifter är felaktiga och att det ”inom kort är mer att vänta” på den fronten.

Shipnuck publicerade sedan denna fråga/svar-intervju om situationen med Mickelson.

Mickelson tar paus från tävlingsspel

Kort efter att Mickelson publicerat sin ursäkt lät KPMG – en av Mickelsons största och mest långvariga sponsorer – meddela att de avslutar sitt samarbete med spelaren.

I sin ursäkt berättar Mickelson fortsättningsvis bland annat att han gärna går i bräschen för förändring, och därmed ta de offentliga smällarna.

Men han medger också att han på senare tid inte varit sitt bästa jag, och att han för att finna sig själv nu kommer att ta en paus från tävlingsgolfen.

– Jag måste prioritera mina nära och kära och jobba för att bli personen jag vill vara.

Läs Mickelsons ursäkt i sin helhet nedan.

A Statement from Phil Mickelson pic.twitter.com/2saaXIxhpu — Phil Mickelson (@PhilMickelson) February 22, 2022

