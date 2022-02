Hårda kritiken mot Mickelson: ”Naivt, själviskt, egoistiskt och ignorant”

Det har varit vinterns stora och extremt heta potatis; Saudi-finansierade Super Golf League och hur en ny tour kan rita om golfkartan.

Men under helgens tävling i Los Angeles såg vi en ny vändning.

Efter att en kontroversiell intervju sett dagens ljus har många av spelets hetaste namn valt att ta avstånd från satsningen.

– Not so Super Golf League är dött för mig, säger Rory McIlroy till Golf.com.

Det har varit en tung vecka för Super Golf League. Det hela började vid traditionsenliga presskonferenserna redan innan tävlingens första slag hade slagits.

British Open-mästaren Collin Morikawa deklarerade sitt stöd för PGA-touren och menade att han i så stor utsträckning jagade de rekord Tiger Woods satt att pengar inte kunde ”lura honom” till en konkurrerande tour.

Tävlingens regerande mästare, Max Homa, instämde.

– Pengar är trevligt, men det väger inte upp känslan av att besegra de bästa i världen.

Världsettan Jon Rahm:

– Jag deklarerar min tillhörighet till PGA Tour, och har full tilltro till produkten vi har i framtiden. Det har spekulerats mycket kring den saudiska ligan. Men det är inget jag tror är bra för mig och min framtid i golfen. Det bästa arvet jag kan efterlämna skapar jag med PGA-touren som min plattform.

Hatstorm mot Mickelson

Som om det inte vore nog med stöttningen från både världsettan och den regerande British Open-mästaren skulle det bara dröja en dag innan den verkliga bomben slog ned.

I ett utdrag från sin kommande bok publicerade journalisten Alan Shipnuck en intervju med Phil Mickelson, där publikfavoriten som tydligt tagit ställning för Super Golf League, berättade om tankegångarna bakom sitt ställningstagande.

Kortfattat handlade det om att han målade upp sig själv som en av arkitekterna bakom satsningen och berättade hur han utnyttjat saudierna och deras pengar för att skapa ett bättre förhandlingsläge gentemot PGA-touren.

– Saudierna är skrämmande människor att ha att göra med. Vi vet att de mördade [Washington Post-journalisten] Khashoggi, har en hemsk inställning till mänskliga rättigheter, och avrättar homosexuella.

– Varför funderar jag ens över att involvera mig med dem när jag har den vetskapen? För att det kanske ger mig min enda chans att påverka hur PGA-touren fungerar.

När de här utdragen såg ljuset lät inte reaktionerna vänta på sig.

Utöver de ovan nämnda stjärnorna tog Justin Thomas bladet från mun:

– Det är ett egoistiskt uttalande. Men om han eller någon annan vill byta dit så tror jag inte det är någon som stoppar dem.

Pat Perez:

– Ingen kommer följa Phil och jag kan inte förstå var hans hat gentemot PGA-touren kommer.

Hårdaste orden kom från Rory McIlroy:

– Det är naivt, själviskt, egoistiskt och ignorant. Det är många ord för att beskriva Phils discussion med Shipnuck. Men det var förvånande och en besvikelse. Jag är säker på att han sitter hemma och överväger sina uttalanden och sin framtid nu.

Johnson och DeChambeau stannar kvar

När söndagens finalrunda i Los Angeles sedan dragit igång kom nästa motgång för Super League. Dustin Johnson, tidigare världsetta som vid ett flertal tillfällen spelat i Saudiarabien och som många trodde skulle stötta satsningen, deklarerade att han ämnar att fortsätta på PGA-touren.

Det dröjde sedan inte länge innan Bryson DeChambeau gjorde samma sak.

– Det har spekulerats mycket kring mitt stöd för en annan tour, men så länge världseliten spelar på PGA-touren så gör jag också det, skrev han i sociala medier.

Efter att det bara veckan tidigare rapporterats om att DeChambeau erbjudits miljardbelopp för att gå över till Super Golf League var han nu en i mängden som deklarerade sig trogen till PGA-touren, och vad som för bara dagar sedan kändes som ett hot mot golfens världsordning stod nu i helt annan dager.

– Vem är kvar? Vem ska byta nu? frågade sig Rory McIlroy och tillade:

– För mig är det en icke-fråga nu. Jag finner inte längre någon anledning för någon att byta tour.

