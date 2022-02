Hanseleit har blivit en svensk mardrömsgolfare

Det blev ingen LET-titel för Linnea Ström.

Ester Hanseleit svarade för en liknande comeback som 2019 och snuvade på nytt en blågul spelare på segern i Magical Kenya Ladies Open.

Linnea Ström.Foto: TT

I förra upplagan av Magical Kenya Ladies Open snuvade Ester Hanseleit svenska Julia Engström på segern.

Nu hade tyskan ställt in siktet på att göra livet surt för Linnea Ström. Göteborgskan inledde söndagen två slag före Hanseleit, men ledningen var uppäten redan åtta hål in i finalrundan – och givetvis fördes tankarna till den där söndagen när Hanseleit hämtade in hela sju på Julia Engström.

LÄS MER: Engström tappade gigantisk ledning i Kenya

Historian upprepade sig

Det var blott andra gången tävlingen genomfördes. 2019 var Magical Kenya Ladies Open årets sista tävling på Ladies European Tour. Men nu hoppades alltså Ström både bli första svenska att vinna tävlingen och även ta sin första titel på touren.

Ström inledde tävlingen med en 68-runda och hade varit i ledningen enda sedan dess, men bogeyn på söndagens första hål hade gett Hanseleit kontakt, och när en ny efterföljde ett snett utslag på tian så tappade Ström ledningen för första gången sedan i torsdags.

När hon sedan skickade två slag i följd höger på hål nummer 13 kändes det som att segerdrömmarna följde med bollarna in i buskagen.

Men Ström hittade sin första boll och klarade sig med en bogey, och då också Hanseleit tappade slag på hålet så levde dramatiken vidare.

Men det var tyskans dag. Ströms spel fortsatte vackla och hon gick de sista nio hålen på hela fem slag över par. Därmed fick hon nöja sig med en tredjeplats, fyra slag bakom Hanseleit och tre efter Spaniens Marta Sanz Barrio.

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger