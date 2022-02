PGA-stjärnan som försvann – nu lever han ”nytt liv” i djungeln

Morgan Hoffmann var en av världens mest lovande golfare.

Men en förkrossande diagnos förändrade allt och han försvann från PGA-touren.

Nu säger han sig ha funnit kuren – med märkliga medel i Costa Ricas djungel.

Foto: Morgan Hoffmanns Instagram

I sitt tidigare liv rankades han som världens bästa amatörgolfare och spelade för erkända college-skolan Oklahoma State.

Han tog PGA-touren med storm och bilderna från några år tillbaka visar på en vältränad herre vars pumpade biceps får pikén att spänna åt. Morgan Hoffmann hade ett gigantiskt hus bland de andra tourproffsen i Jupiter, Florida, och levde livet han drömt om under hela sin ungdom.

Men spola fram bandet till i dag så är verkligheten en annan. Golf Digest-journalisten Dan Rappaport har hittat Morgan Hoffmann i ett bergshus som saknar dörrar, mitt i Costa Ricas djupaste djungel. Hoffmanns vildvuxna hår för tankarna till Tarzan och den tidigare golfaren lever numera sitt liv barfota.

Det senaste golfvärlden hört ifrån honom innan den här intervjun är ett blogginlägg, daterat i mars 2021, där Hoffman meddelade att han skulle lämna golfen men hoppades att återvända.

I dag är han kritiskt till proffsgolfarnas vardag.

– På touren körde vi nya bilar varje vecka och levde i konstant lyx. Jag är väldigt glad att jag hamnat på en plats som låtit mig förstå att materiella ting inte är det viktigaste.

Från Casanova till alternativa läkemedel

Kontrasterna är stora och livet i Costa Rica erbjuder inte vardagen Hoffmann en gång förutspått sig själv.

Han är här delvis för att han diagnostiserats med muskeldystrofi, en sjukdom som med en förenklad beskrivning äter upp kroppens muskler.

Först blir det svårt att gå, sedan även att stå och så småningom ger sig sjukdomen även på hjärta och lungor.

De första symptomen kom under Hoffmanns sista år på Oklahoma State. Det var som att muskelmassa försvunnit från högersidan av bröstkorgen. Märkligt tyckte han, men mådde samtidigt bra och spelade fantastiskt bra golf. Hoffmann oroade sig inte nämnvärt.

Det var först när han sedan blev proffs 2011 som skadorna började avlösa varandra och varningsflaggorna på allvar började dyka upp.

Det stoppade dock inte honom från att nå framgång och inom kort hade han säkrat en plats på PGA-touren. Det var ett glamouröst liv där han inte bara utmanade världens bästa golfare utan också sponsrades av jättar som Titleist, Ralph Lauren, Breitling och Mastercard.

Samtidigt var han en riktig ”Casanova”.

– Jag kunde gå ut med tre-fyra tjejer varje vecka. Jag tog ofta deras telefonnummer ute på banan, eller bad min caddie ge dem en golfboll som jag skrivit mitt på.

– Under BMW Championship körde jag en i8, de bara gav oss de bilarna, och vi spelare gick på strippklubbar och raggade tjejer hela tiden. En gång hade jag tre tjejer i en sådan tvåsitsig bil.

– Men livet ändras…

Det var just under en tävling som Hoffmann träffade sin hustru Chelsea.

Hon är med honom när han möter Dan Rappaport långt in i den Costaricanska djungeln.