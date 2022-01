KRÖNIKA: Vad hade egentligen krävts för Maja på idrottsgalan?

Vad hade egentligen krävts för att Maja Stark skulle ta priset som Årets Nykomling på idrottsgalan?

Efter måndagens gala kan vi bara slå fast att politik och gamla klyschor ännu ligger golfen i fatet.

Foto: Bildbyrån

Jag minns när Annika Sörenstam 2002 vann 11 av årets 23 LPGA Tour-tävlingar och ändå inte ens nominerades till priset Årets Kvinnliga Idrottare.

Samma år fick hon pris som världens bästa kvinnliga idrottare av mediejätten ESPN och för idrottsgalans jury blev situationen aningen pinsam.

Nyheten omskrevs bland annat i USA där dåvarande Svensk Golf-journalisten Carl-Magnus Hellsten i en mycket läsvärd artikel intervjuades i Tampa Bay Times:

– Hon är nog större ute i världen än i sitt eget hemland.

Istället gick priset till Kajsa Bergqvist för hennes EM-guld i München. Det blev allmän kännedom att juryn glömt golfaren.

Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. Som kompensation har Annika har tagit emot hederspris och dessutom fick Henrik Stenson också han stå i rampljuset efter sin seger i British Open.

Nya tider – samma problem

Men i måndags blev vi påminda om att golfen ännu inte bedöms efter samma förutsättningar som många av de andra sporterna. Kanske för att det saknas förståelse. Kanske för att prestationerna äger rum långt hemifrån. Och kanske lever moderatbandy-stämpeln också i viss mån vidare.

Damgolfens största tävling, US Open, spelades två gånger inom det idrottsår som juryn hade att ta ställning till. 2020 års försenade tävling spelades i december. Då slutade Maja Stark på 13:e plats.

När 2021 års tävling sedan som vanligt genomfördes under sommaren kom hon 16:e.

Vi talar om två sensationella resultat – i konkurrens med den absoluta världseliten – som blev en stor snackis i en golfvärld som i väldigt stor utsträckning är just världsomspännande.

I en sport med fler lyckosökare än i de flesta andra.

Någon månad efter framgångarna på sin idrotts största scen bestämde en 21-årig Maja Stark sig för att bli proffs och livnära sig på sin idrott. Och ytterligare två månader senare hade hon vunnit två tävlingar på Europatouren – och vi pratar nu om en typ av kometstart på karriären som aldrig tidigare skådats inom svensk golf.

Inte ens Annika.

För den som gillar tennislingvistik: två topp-placeringar i Grand Slam och ett par WTA-titlar.

Men istället tog en annan Maja, Maja Åskhag, hem priset som Årets Nykomling på idrottsgalan.

Jag håller med; hon har också svarat för många imponerande bedrifter.

Den 16 juli 2021: Guld i Junior-EM och nytt svensk juniorrekord i tresteg med 14,05.

Den 18 juli tävlade hon i längdhopp och tog även där hem guldmedaljen.

En månad senare vann hon Junior-VM i både både längdhopp och tresteg.

Otroligt mäktigt, jättehäftigt och stort grattis!

Det är skillnad på junior och yppersta elit

Det blir alltid knöligt när man ska jämföra bedrifter i olika sporter. Men för perspektivets skull så vill jag poängtera att vi i detta fall talar om juniormästerskap och därmed inte högsta möjliga nivå.

Och i den här ekvationen blir det omöjligt för golfen.

Man ska inte lägga någon större vikt vid priserna i en idrottsgala där juryns uppgift att vara objektiv i stor sett är omöjlig. Därför nöjer jag mig med att konstatera att om Maja Stark eller någon annan golfare vunnit motsvarande titlar på golfsidan så hade en nominering inte ens kommit på tal.

För inom golfen har Sverige på juniorlandslagsnivå kammat hem medaljer på löpande band.

• 2021 vann Ingrid Lindblad individuella EM utan att nomineras.

• Både Ingrid och Maja har också varit del av det lag som först vann ett guld i flick-EM och därefter också gick vidare och vann tre raka dam-EM – men som aldrig nominerats (exempelvis) i kategorin årets lag.

Maja Stark efter att ha vunnit sin första Europatourseger.Foto: TT

Så visst är det så att golfen ofta spelar efter andra regler än övriga sporter.

Precis som det krävs mer för ett par minuter i Sportspegeln.

Och att det i många dagstidningar (undantaget Expressen) krävs svensk seger, en trafikolycka eller otrohet för att det ska skrivas en artikel.

På idrottsgalan krävs också mer för en utmärkelse.

Kanske är det därför ingen slump att du inte hittar några golfare när du går igenom tidigare års vinnare av Årets Nykomling, och samtidigt sedan millenieskiftet hittar hela åtta friidrottare.

Men Maja Stark verkade inte så nedslagen av att inte ha prisats som Årets Nykomling utan talade snarare väldigt positivt om sin upplevelse i Annexet.

Däremot satte hon, dagen efter galan, fingret på den springande punkten.

– Jag måste vinna mer så jag kan komma tillbaka och ha chans i något annat än nykomlingskategorin. Jag lär behöva vinna några majors eller något.

Frågan är om ens det skulle räcka…

Tur är det väl att det inte är idrottsgalan som definierar en golfkarriär.

Golfen lyser, trots sina drygt 500 000 utövare i Sverige, med sin frånvaro när det kommer till idrottsgalans jury

Lasse Granqvist, ordförande – journalist TV4/C More

Malin Ewerlöf – friidrott

Anders Lindblad – journalist Svenska Dagbladet

Lars Markusson – Sveriges olympiska kommitté

Peter Mattsson – Riksidrottsförbundet

Hans Säfström – Parasportförbundet

Roberto Vacchi – journalist Discovery

Maria Wallberg – journalist SVT

Emelie Öhrstig – skidor

Emelie Ölander – fotboll

Juryn tar fram nomineringarna innan akademiledamöterna röstar fram vinnarna.

Samtliga akademiledamöter hittar du här.

