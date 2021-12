Nyårsintervjun: Tony Jacklin – Ryder Cup-hjälten och den förbjudna kärleken

Vi Han blev förste europé att vinna US Open på nästan 50 år och förvandlade Ryder Cup till den prestigebatalj matchen är i dag.

Men när jag får 60 minuter med Tony Jacklin kommer diskussionen att handla om så mycket mer än så.

– Efter att Vivienne gick bort så tappade jag viljan att leva, förklarar han.

Jag försöker tala tydlig men måste ändå upprepa hälften av vad jag säger. Tony Jacklin är halvt döv.

Anledningen är en incident som inträffade när han var i 40-årsåldern. Han skulle skjuta lerduvor och kompisen som menade att hörselkåpor var onödiga skulle visa sig ha fel.

– Han sa att jag skulle klara mig utan, men när vi var klara var det som att en miljon katter mjauade i mina öron, förklarar Tony.

Jag får också höra hur nuvarande hustrun Astrid en natt spolade ner de dyra hörapparaterna i toaletten, i tron om att de var skräp. Det kostade paret 25 000 spänn.

Därför gråter vuxna män

Ändå är hörselbekymmerna långt ifrån det värsta han varit med om.

Under min knappa timme med den engelske Ryder Cup-ikonen tas jag med på en häpnadsväckande resa över höga berg och djupa dalar.

– Mina hälsobekymmer, framförallt med cancern, de senaste åren har gett mig perspektiv på både livet och min golfkarriär, och inte minst Ryder Cup. Det är därför jag gett ut min nya bok My Ryder Cup Journey, förklarar Tony och fortsätter:

– Banden man knyter under Ryder Cup håller livet ut. Jag tycker inte om att jämföra Ryder Cup med krig, men ibland hör man krigsveteraner säga att den här typen av band knyts när man verkligen går igenom något tufft tillsammans. Då utvecklas en typ av kamratskap som till och med kan vara starkare än kärleken mellan man och kvinna. Det är därför man under de här matcherna ser vuxna män gråta, som Seve Ballesteros, Nick Faldo och Rory McIlroy.

Tony Jacklin spelade Ryder Cup sju gånger. Fyra gånger kom han att leda det europeiska laget i egenskap av kapten.

I debuten 1967 var Arnold Palmer i på toppen av sin karriär. Tony beskriver det som att ”tävla bredvid Jesus”.

– Det var som att se John Wayne i en cowboy-film. Arnold var den förste som hänförde publiken på det här viset. Att han hade en golfskribent vid namn Bob Drum som kompis hjälpte också till. Precis som Arnie var Bob från Pennsylvania och han porträtterade Arnie som en grekisk gud.

Allt det här var typiskt för hur amerikanerna byggde upp sina stjärnor. Enligt Tony Jacklin bar Palmer på samma aura och stjärnstatus som Gregory Peck, Cary Grant och Humphrey Bogart.

– Det gjorde att det blev sjukt svårt att spela med honom.

En avgörande dag

Därför kom Jacksonville Open 1968 att bli en nyckel både till Jacklins så framgångsrika karriär och sedermera förvandlingen av Ryder Cup.

– Jag gick i ledarboll med Arnie och Don January den dagen, och att vinna under den pressen kom att visa sig enormt viktigt för mig. Därefter visste jag att jag kunde leverera när det betydde som mest och det gjorde att mitt självförtroende stärktes enormt.

I och med segern blev Jacklin förste europé att vinna i USA sedan 20-talet.

En ny stjärna var född och lärdomarna tog Tony med sig till resten av sin karriär. Han kom även att förändra maktbalansen i Ryder Cup.

Tony Jacklin vinner The Open 1969 och blir förste brittiske segrare sedan Max Faulkner 1951.Photo: Colorsport/REX

Året efter vann Jacklin British Open på Royal & Lytham och 1970 US Open på Hazeltine.

Emellan majorsegrarna hade han stått i händelsernas centrum i Ryder Cup 1969 då Jack Nicklaus skänkte Tony en halvmetersputt för att dela både deras match och hela Ryder Cup. Nicklaus gentlemannamässiga gest utgör ett av de mest klassiska golfögonblicken någonsin.

– Jag var inställd på att putta och chockades när han gav den till mig. Det var ett väldigt vackert sätt att avsluta en tre dagar lång uppvisning i sportslighet. Det är på det här viset, när det kommer till integritet och ärlighet som vår sport sticker ut. När allt är klart och avslutat måste man kunna se sig själv i spegeln, säger Tony samtidigt som jag ser att han blir märkbart rörd.

– Jack hade förmågan att zooma ut i det ögonblicket. Han visste att jag tidigare samma år varit förste britt på väldigt länge att vinna The Open och ville riskera att bilden av mig skulle förändras.

Till vänster: Autografjägarna och Tony inför titelförsvaret i The Open på St Andrews.Till höger: Tony med US Open-bucklan efter segern på Hazeltine. Vid sin sida hustrun Vivienne.Foto: AP

Så förvandlade han Ryder Cup

Även om det är lätt att peka ut ”The Concession” som den stora händelsen var det sannolikt som kapten Tony Jacklin lämnade störst avtryck på Ryder Cup.

Fram till dess hade Europa varit kraftigt underlägsna amerikanerna, men Jacklin lyckades förändra européernas attityd.

Ett lagrum introducerades och istället för att flyga charter reste spelarna 1983 med Concorde till PGA National Golf Club in Palm Beach Gardens.

Och kanske viktigast av allt. Han lyckades övertala Severiano Ballesteros att bli en del av laget. ”Seve” som ville ha ”appearance money” hade blivit ovän med Europatouren och hade uteslutits ur laget två år tidigare.

Under Tony Jacklins ledning förvandlades Ryder Cup från en amerikansk uppvisning till en prestigefull batalj. Här efter segern på The Belfry 1985.Foto: Charles Knight/REX

Vänskapen med Seve kom att bli Europas språngbräda till framgång i Ryder Cup. Det bar visserligen inte hela vägen 1983, men två år senare vann man Ryder Cup för första gången på 28 år. Och vid nästa match vann man också för första gången någonsin på amerikansk mark.

Tony Jacklin hade gett Ryder Cup nytt liv.

– Vi tog väldigt väl hand om laget och på det viset förbättrade deras självkänsla. Det gjorde otroligt mycket. Här skulle vi ställas mot det stora mäktiga USA och från ett mentalt perspektiv låg vi under redan innan matchen börjat.

Tony vrider sig i fåtöljen. Vårt samtal närmar sig sitt slut. Tony som sedan spelarkarriären har bosatt sig i Florida har familj på besök från både Storbritannien och Tyskland.

Det är en salig blandning barn och barnbarn från både nya och tidigare fruar.

I april 1988 avled Tonys första hustru efter en plötslig hjärnblödning.

– Man förstår inte smärtan en sådan sak medför innan det händer en själv. Jag tappade min vilja att leva, säger Tony och vårt samtal svävar in på journalistik och skandalrubrikerna som skulle följa i den brittiska tabloidpressen.

Tony var en sådan där ”larger than life superstar” som var poppis även utanför golfbanan. Här spelar han in sitt första album.Foto: PHILLIP JACKSON / SHUTTERSTOCK EDITORIAL REX/IBL

”Behövde en axel att gråta på”

Mindre än sex månader efter Viviennes död bestod förstasidorna av bilder på en brittisk golfstjärna tillsammans med en 16-årig servitris vid namn Donna.

– Jag visste inte att hon var så ung, samtidigt som jag behövde en axel att gråta på och var ur balans. Det slutade med att hon följde med mig till Spanien, där jag bodde vid den här tiden.

– Ungefär samtidigt berättade en granne om en norsk kvinna som befann sig i området där vi bodde. Han tyckte vi borde träffas. Astrid var i swimming poolen när jag dök upp. Det var väldigt mycket ”kärlek vid första ögonkastet”. Efter det sa jag till Donna att vår relation var över. Hon flög hem, men klev direkt in på The Suns redaktion.

Tony och Astrid.Foto: Mike Forster/Daily Mail/REX

Golfstjärna som haft sex med en minderåring. Världsskandalen var ett faktum.

För att fly pressen tog Tony och Astrid in på hotell La Bobadilla, inte långt från Malaga. Här gömde de sig i veckor innan Manchester Uniteds playboy George Best berättade för tidningarna att han minsann också kände Donna och att Tony inte var att klandra.

– Helt plötsligt blev all publicitet positiv och vi kunde återvända till ett mer vardagligt liv, förklarar Tony.

Tony och Astrid lever tillsammans än i dag och relationen med barnen han hade med Vivian är fortfarande fin.

Exempelvis besöker han regelbundet sonen Warren och hans familj, som driver Heitlinger Golf Resort i Tyskland. Tony hade en finger med i spelet där när golfbanan skulle byggas om.

– Det är en härlig plats, säger Tony och tillägger:

– Och de har fint vin.

Jag har en känsla av att det blir både en och två flaskor denna kväll.

