Kalle och Charlie i strålkastarljuset: ”Jag har aldrig varit stoltare”

Karl Stenson och Charlie Woods.

Där har du framtidsnamnen som skiner i strålkastarljuset när PNC Championship spelas i Florida i helgen.

– Jag har aldrig varit stoltare över honom, säger Stenson om sin son Karl som är tävlingens yngste spelare.

Det är Stuart Cink och hans son Regan som leder två generationers-tävlingen PNC Championship i Florida.

Men ändå är det ungtupparna Karl och Charlie som snor åt sig stråkastarljuset.

Karl är 11 år och Charlie 12, men båda svingar på ett sätt som gör de flesta proffsgolfarna avundsjuka.

För Karl och Henrik är det också första gången de ställer upp i tävlingen.

– Jag har aldrig varit stoltare över Karl. Han gjorde otroligt bra ifrån sig, inte minst med tanke på att det var första gången och mycket folk som var ute och tittade. Han satte press på sig, jag försökte att inte göra det, men det var så klart en stor grej för oss. Men han gjorde bra ifrån sig och jag är väldigt glad att ha honom som min lagkamrat, säger Henrik Stenson.

Njut av Kalles sköna humor under presskonferensen inför tävlingen (video nedan).

Debuting with dad 🧡@HenrikStenson and Karl had fun last night.#PNCchampionship #CelebrateFamily pic.twitter.com/hwHKT3sd4s

— PNC Championship (@PNCchampionship) December 18, 2021