Tre svenskor klarade marathon-kvalet – klara för LPGA-touren

En ny svensk generation golftjejer fortsätter visa framfötterna.

På söndagskvällen kvalade Linn Grant, Frida Kinhult och Linnéa Johansson in till LPGA-touren.

I fjol gjorde Linn Grant, precis som Maja Stark, succé i US Open på Champions Golf Club i Houston.

Linn Grant har fortsatt visa framfötterna sedan dess och har bland annat vunnit en tävling på Ladies European Tour Access Series. Hon kom även tvåa i Europatourtävlingarna Skaftö Open och Creekhouse Ladies Open.

Men helgen framgång betyder ännu mer. På många sätt ett nytt liv då hon kommer att ta plats på världens bästa golftour för damer; LPGA Tour. I det åtta rundor långa marathon-kvalet var Linn Grant precis som Frida Kinhult och Linnéa Johansson bland de 45 som säkrade en plats till nästa säsong.

Nämnvärt är att både Linn Grant och Frida Kinhult, precis som ovan nämnda Stark, varit del av det svenska damlandslag som de senaste åren prenumererat på EM- och VM-medaljer – och att kvalet måste ses som ytterligare en framgång för en redan väldigt lyckosam generation.

Så blir läget för de svenska spelarna

Vann hela kvalet gjorde Sydkoreas Na Rin An, som finaldagen gick hela sex slag under par och spurtade förbi Frankrikes Pauline Roussin-Bouchard. Vinnarscoren landade på smått otroliga 33 slag under par.

Linnéa Johansson var bäst av svenskorna. Hennes -17 räckte till en delad åttondeplats.

Grant, Kinhult och Johansson får fulla spelrättigheter på touren, och gör därmed Anna Nordqvist, Pernilla Lindberg och Madelene Sagström sällskap på många av tävlingarna.

Dani Holmqvist, Linnea Ström och Louise Ridderström väntas också spela på touren – men de har sämre kategorier och väntas inte få starta i fullt så många tävlingar.

