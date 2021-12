LISTA: Sveriges mest lovande herrgolfare

För närvarande har Sverige endast Alex Norén bland de 100 bästa på världsrankingen.

Men framtiden ser ljus ut.

Här listar jag några av Sveriges mest lovande herrgolfare.

Ludvig Åberg

Jag hade äran att kommentera tävlingen när Ludvig Åberg vann MoreGolf Mastercard Tour på Barsebäck i fjol. Jag vågar lova att han slår bollen lika bra eller bättre än majoriteten på PGA-touren, något han också visat då han klarat en kvalgräns av två möjliga vid gästspel på PGA-touren. Dessutom lugn och sansad kille som också besitter en go vinnarskalle. En härlig kombination av fin teknik och bra skalle.

Vincent Norrman

Kom tvåa i Korn Ferry-kvalet (en nivå under PGA-touren). Kvalet betraktas av många som världens tuffaste då bara en spelare får ett fullvärdig plats på touren. Hade det inte varit för att Zack Fischer sänkte en fyrametersputt på sista hålet hade Norrman särspelat om segern och vid vinst fått möjlighet att spela samtliga tourens 24 tävlingar nästa år. Nu garanteras han åtminstone spel i 12. Spelat några tävlingar på Europatouren och redan visat famfötterna.

Pontus Nyholm

Kvalade precis som Norrman in till Korn Ferry-touren där han får åtta starter 2022. Här kommer de svenska framtidsmännen bland annat att ställas mot tidigare PGA Tour-vinnaren David Lingmerth.

Att välja om man ska nå toppen via USA eller Europa är lite som att satsa allt på rött eller svart. Men en sak är säker; just nu finns världens bästa spelare i USA och därför har majoriteten av de svenska löftena valt att först och främst försöka ta sig upp den vägen.

Adam Blommé

Har gått en annan väg än de ovan nämnda och i stället spelat sig ut i Europa via imponerande resultat på den svenska touren. Topp fem på rankingen trots att han inte vann under 2021 – det vittnar om en imponerande stabilitet. Challengetouren 2022, han har redan slagen för att hävda sig där. Mycket tuta och köra-golf, vilket man kan förstå med tanke på Blommés smått otroliga kapacitet. Men trots det kan han bli aningen mer cynisk och utveckla det strategiska en aning.

Jesper Svensson

Tog vara på inbjudningar han fick till de svenska Challengetourtävlingarna och säkrade via dem en fast plats på den touren till nästa år. Kvalade till och med in till CT-finalen i Spanien där det visserligen inte riktigt gick lika bra. Lär under 2022 ha siktet inställt på att kvala in till DP World Tour (tidigare Europatouren).

Tim Widing

Har redan testat på PGA-touren och gick på 60 slag i kvalet till Korn Ferry – ett namn att hålla ögonen på. Spelar nästa år på PGA TOUR Latinoamérica. 2021 var ett år som känslomässigt måste ha präglats av höga toppar och djupa dalar, inte minst då matförgiftning stoppade honom från första segern på Challengetouren.

