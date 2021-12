KRÖNIKA: Sämst i Skandinavien – men framtiden ser ljus ut

Just nu har Norge den bäste och Danmark de flesta.

Sverige har halkat efter när det kommer till herrgolfen i Skandinavien.

Men håll ut. Det finns ljus i tunneln.

Foto: Göran Söderqvist

Det var som att stafettpinnen lämnades över.

Titelförsvararen Henrik Stenson spelade från fel utslagsplats och slutade näst sist, samtidigt som Viktor Hovland osannolikt hämtade in sex slags underläge på British Open-vinnaren Collin Morikawa och vann Hero World Challenge.

Med det tog norrmannen sin tredje seger på PGA Tour.

Senaste svensk att vinna på touren var just Henrik Stenson, just där på Bahamas 2019.

Det har varit ett faktum ganska länge nu. Men den tidigare stormakten Sverige är inte längre bäst på golf i Skandinavien. Istället har vi på herrsidan, med buller och brak, fått se oss passerade av både Norge och Danmark.

Maktbalansen, som känts så given i stort sett sedan britterna kom till Sverige och gav oss både vettig golfutbildning och ett försprång till våra grannländer, har sedan en tid tillbaka varit rubbad.

Hovland bäst – Danmark flest

Tack vare segern på Bahamas klättrade Viktor Hovland upp på sjundeplats på världsrankingen.

För dansk del hittar vi Marcus Helligkilde på plats 82 och tvillingarna Rasmus och Nicolai Höjgaard på 96:e respektive 99:e plats.

Det är framförallt de två tvillingarna, som båda vunnit på Europatouren, och Hovland som omnämns som den kärna ett europeiskt Ryder Cup-lag ska byggas kring framöver. Men inte heller Helligkilde ska glömmas bort, han som visserligen bara gjort två tävlingar på Europatouren men i så stor grad dominerat Challengetouren (en nivå under Europatouren) att det fört honom in topp 100 på världsrankingen. Något som aldrig tidigare skett.

Med detta sagt skulle det förvåna mig om vi får inte får både danskt och norskt inslag i US Masters när majorsäsongen går av stapeln i april. Dit kvalificerar de 50 bästa i världen.

LÄS MER: Sveriges sex mest lovande herrgolfare

Svenskar? Det känns ytterst tveksamt. Vi kan drömma om att Henrik Stenson sprattlar till och hittar spelet igen. Han besitter onekligen kapaciteten att både vinna och spela sig in i Masters, men frågan är om han fortfarande har motivationen efter en både lång och extremt framgångsrik karriär där fokus nu lika mycket ligger på bandesign och solglasögon.

Hoppet i de riktigt stora sammanhangen står till Alex Norén. 39-åringen har fortsatt några år kvar av sin bästa golf, men även om han haft några topp-placeringar har han känts aningen trubbig sedan peaken 2018, då han radade upp segrar och deltog i Ryder Cup.

Framtiden lovar gott

Alex skulle kunna nå dit igen. Men frågan är när vi likt danskarna kan bli slagkraftiga på bred front igen. Det lär dröja några år.

Men inte allt för länge.

Ludvig Åberg är ett namn ni ska skriva ner. Vincent Norrman ett annat. Ludvig går i dag på college och har redan spelat två tävlingar på PGA-touren. För mig är han en spelare som både har spelet och det mentala för att utmana världstoppen, något han visade när han först utmanade toppen och sedan var ett katastrofhål ifrån att klara kvalgränsen i även den andra PGA Tour-tävlingen han fick chansen i. Vincent å sin sida har redan både lämnat avtryck på Europatouren och kvalat in till Korn Ferry-touren, en nivå under PGA-touren.

Jag vill även slå ett slag för Adam Blommé, som vecka efter vecka varit med i toppen på den svenska touren och som till nästa år tar steget ut på Challengetouren.

Men Ludvig är 22 år, Vincent 23 och Adam 25.

Vi blommar alla vid olika tidpunkt, och måste få göra saker i vår egen takt.

Samtliga tre är fortsatt utvecklingsfasen av sina karriärer.

Så. Under några år lär vi främst få njuta av grannarnas framgångar.

Men glöm inte. Det finns ljus i tunneln.

