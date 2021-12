Stenson i tidernas blunder: ”Aldrig hänt mig tidigare”

Det var en blunder utöver det vanliga.

Under den sista rundan av Hero World Challenge spelade Henrik Stenson och Jordan Spieth från fel utslagsplats, och pliktades båda två slag.

– Jag kommer dubbelkolla att jag slår ut från rätt utslagsplats framöver. Detta har aldrig hänt mig förut. Förhoppningsvis inte Jordan heller. Nu får alla ha en God Jul, så ses vi nästa år, säger Stenson till PGA Tour.

De låg i botten på resultatlistan och fick därmed gå ut först av alla.

Kanske var de inte heller helt fokuserade?

När Henrik Stenson och Jordan Spieth kom till det nionde hålet peggade de upp på samma tee som de tidigare tre dagarna. Problemet var bara att tävlingsledningen valt att byta utslagsplats på hål 9 och 17 – något de hade förvarnat kunde ske.

– Vi höll huvudet nere efter att ha spelat det åttonde hålet och gick till nästa utslagsplats, samma som vi gått till torsdag, fredag och lördag. Vi slog några fina slag, bara två var så det var ingen större grej…, säger Stenson innan Spieth fyller i.

– Jag peggade upp först, men då sa min caddie Michael sa till mig att det inte var min tur så jag lyfte min boll. Sedan slog Henrik ut och jag peggade upp. Då peggade jag lite för långt fram och fick backa lite. Allt som allt var vi så fokuserade på annat att vi inte ens funderade över varifrån vi slog ut.

LÄS MER: DeChambeau om tuffa tiden – ”Nära att sluta med golf”

Duon spatserade sedan ned längs fairway när en domare kom fram till dem.

Det var bara att gå tillbaka och slå två nya slag från rätt utslagsplats. Båda fick dessutom plikta två slag. Jordan Spieth gjorde en trippel på hålet, Henrik Stenson en dubbel.

– Jag trodde faktiskt inte att vi skulle få plikt eftersom det är en välgörenhetstävling men sedan insåg jag att den ger världsrankingpoäng och så. Det som är frustrerande för oss två är att alla andra grupper efter oss blev noggrant informerade om bytet, det blev inte vi som gick först. Nu spelade det ingen roll för oss vilket är tur för dem, sa Jordan Spieth.

Stenson:

– En liten informationslapp hade hjälp till. Men jag kommer dubbelkolla att jag slår ut från rätt utslagsplats framöver. Detta har aldrig hänt mig förut. Förhoppningsvis inte Jordan heller. Nu får alla ha en God Jul, så ses vi nästa år.

Collin Morikawa ledde inför finalrundan med hela fem slag, men tappade allt den sista dagen. Vann tävlingen gjorde Norges Viktor Hovland.

Sometimes all you can do is laugh. pic.twitter.com/YKHt2S5mGr

— PGA TOUR (@PGATOUR) December 6, 2021