Saudi International: Listan officiell – de är klara för kontroversiella tävlingen

I dagarna skickade Saudi International ut ett pressmeddelande där 25 spelare presenterades som klara för den kontroversiella tävlingen.

Men om de kommer till start hotas de med böter och avstängning från PGA Tour.

– Ni står upp för era rättigheter som professionella idrottare, säger tidigare världsettan Greg Norman som nu jobbar som vd för företaget som backar tävlingen.

Stjärnor som Henrik Stenson och ledare som den tidigare världsettan Greg Norman har blivit nyckelfigurer när golfkartan nu kan ritas om.Foto: TT och Reuters.

Som tidigare rapporterat på Golfbloggen håller maktbalansen inom proffsgolfen på att förändras.

Utbrytargrupperingarna Premier Golf League och Super Golf League (finansierat av (LIV Golf Investments) pumpar in pengar, och den sistnämnda har nu bekräftat att ett stort antal stjärnor kommer att spela deras tävling Saudi International som numera ingår i Asian Tour.

En av stjärnorna som, enligt ett pressmeddelande från organisationen, kommer att delta i Saudi International är Sveriges Henrik Stenson.

Saudi International – en het potatis

Situationen är inte alls okomplicerad. PGA Tour har hotat både med avstängning och böter för stjärnor som väljer att spela tävlingar som backas av antingen Premier Golf League eller LIV Golf Investments.

LIV Golf Investments har förankrat ett samarbete med Asian Tour där man fördelat över tio år kommer att gå in med mer än 20 miljarder kronor för att säkerställa en årlig serie om tio penningstinna tävlingar – på många håll ses detta som ett första steg mot en ny global världstour och en konkurrent till PGA Tour.

Saudi International backas av samma investerare och är därför en het potatis. Tävlingen var i fjol en del av Europatouren (numera DP World Tour), men efter att Europatouren och PGA-touren ingått ett ”strategiskt partnerskap” kastades tävlingen ut och spelarna tvingades välja mellan amerikanerna och saudierna.

2022 spelas Saudi International i början av februari och sammanfaller med Europatourtävlingen Ras al Khaimah Championship i Förenade Arabemiraten och PGA Tour-tävlingen AT&T Pebble Beach Pro-Am.

”Ni står upp för era rättigheter”

Saudierna har tagit in dubbla The Open-vinnaren Greg Norman som vd. Han jobbade redan under tiden han var verksam som spelare för att få till en ny världstour.

Nu hyllar han de stjärnor som väljer att trots uppenbara hot valt att anmäla sig till Saudi International.

Så här säger han enligt ett pressmeddelande Golf Digest tagit del av:

”Ni står upp för era rättigheter som professionella idrottare, och för vad som är rätt och bäst för den globala utvecklingen av golfsporten. Utan denna förändring kommer ni aldrig att inse ert individuella och kollektiva värde, eller höja spelet till de nivåer det förtjänar”.

Europatouren har nekat kommentar samtidigt som man från PGA Tour under måndagen bekräftade att man ännu inte givit någon spelare dispens för att spela Saudi International. Nekas spelarna dispens finns en risk att böter och i värsta fall avstängning väntar för de som deltar i tävlingen.

Stjärnorna som är ”klara”

I ett pressmeddelande som skickades ut i måndags offentliggjordes följande spelare som ”klara” för Saudi International:

Abraham Ancer

Adri Arnaus

Rafael Cabrera Bello

Paul Casey

Bryson DeChambeau

Jason Dufner

Tommy Fleetwood

Sergio Garcia

Tyrrell Hatton

Dustin Johnson

Jason Kokrak

Shane Lowry

Graeme McDowell

Phil Mickelson

Kevin Na

Joaquin Niemann

Louis Oosthuizen

Ian Poulter

Xander Schauffele

Adam Scott

Henrik Stenson

Harold Varner III

Jhonattan Vegas

Bubba Watson

Lee Westwood

