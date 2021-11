Tigers första intervju efter olyckan – var rädd att behöva amputera benet

Tiger Woods hoppas spela tävlingsgolf på PGA Tour igen.

I den första stora intervjun sedan den otäcka olyckan i februari berättar han både om rädslan att förlora sitt ben och om drömmen att tävla igen.

– Jag visste inte om jag skulle lämna sjukhuset med ett eller två ben, säger golfikonen.

Tiger Woods fokus kommer vara på familjen – men golfikonen drömmer fortsatt om en comeback.Foto: TT

Enligt många av oss är han tidernas bäste golfare. Efter den otäcka bilolyckan i februari månad var vi sannolikt lika många som trodde att vi aldrig skulle få se Tiger Woods svinga en golfklubba igen.

Sedan olyckan har det varit knäpptyst från Tiger Woods, som endast sporadiskt blivit fotograferad på en flygplats eller när han följt med sin son Charlie till golfbanan.

Men nu har Tiger Woods ställt upp på en första intervju sedan februari. I intervjun med Golf Digest medger han att en fullskalig comeback till proffsgolfen är osannolik.

– Jag tror det är realistiskt att tävla på PGA-touren igen, men aldrig ett fullt schema. Jag kommer behöva välja mina tävlingar, precis som Ben Hogan gjorde när han kom tillbaka.

Hoppas kopiera Hogan

Ben Hogan blev 1949 påkörd av en Greyhound-buss och bröt vänsterbenet, nyckelbenet, ett revben och ådrog sig flera skador både i bäckenet och på inre organ.

Läkarna trodde inledningsvis inte att han skulle överleva. Men Hogan vägrade ge upp. Han började med att lära sig att gå igen, och det slutade med att han vann både British Open, US Open och Masters efter olyckan.

Att Woods vid 45 års ålder, och med dagens konkurrens, skulle skörda samma framgångar förefaller osannolikt. Men han hoppas i alla fall kopiera Hogans upplägg, och har inte gett upp hoppet om att utmana om titlar.

– Man tränar för det och bygger upp sig för de här tävlingarna. Det är en tuff verklighet, men jag måste inse vad som hänt och acceptera det.

– Det fanns en tid då jag inte var säker på om jag skulle lämna sjukhuset med ett eller två ben.

”Har inte kroppen för Mount Everest”

När Woods 2019 kom tillbaka efter en rad ryggoperationer, varav den sista innebar en steloperation på ländryggen, och vann US Masters på Augusta National klassades det av många som tidernas mäktigaste idrottscomeback.

Att det var just på Augusta National han 22 år tidigare, inför sin nu avlidna far, vunnit sin första stora tävling adderade till dramaturgin. 2019 var det istället Tiger som kramade om sina barn.

I intervjun med Golf Digest berättar Woods att det nu är just familjen som är första prioritet.

– Jag behöver inte tävla mot världens bästa golfare för att leva ett gott liv. Efter den sista ryggoperationen kände jag att jag behövde bestiga Mount Everest. Den här gången tror jag inte att jag har kroppen för att bestiga Mount Everest, och det är helt okej.

– Jag kan fortfarande vara involverad i spelet, och om mitt ben blir bra nog kan jag tävla någon gång då och då. Men att bestiga berget igen och nå hela vägen till toppen, det känns inte realistiskt.

Hur nära han är att åter tävla?

– Jag är inte ens halvvägs. Jag har så mycket muskel- och nervträning som jag måste göra i mitt ben. Samtidigt så har jag som ni vet gjort fem ryggoperationer. Det måste jag också hantera. Så samtidigt som benet blir starkare börjar ryggen ibland att strula. Det är en tuff väg, säger Woods.

