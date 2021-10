Henrik Stenson Golf Design prisat under Golf World Awards

Henrik Stenson har utsetts till Golf Course Designer of the Year.

Utmärkelsen fick han under World Golf Awards i Dubai.

– Vilken ära det är att motta detta pris så tidigt i min designkarriär. Mitt team och jag är väldigt exalterade kring det och ser framemot en väldigt intressant och ljus framtid inom golfbanedesign, säger Stenson själv i en pressrelease.

Öster by Stenson. Foto: Peter Cordén och TT (lilla bilden).

Det är efter debuten på Österåkers GK som Henrik Stenson Golf Design prisats. Öster by Stenson fick ersätta gamla Österled och banan rankades kort efter öppningen av tidningen Svensk Golf som nummer åtta i Sverige. Öster by Stenson är skapad för att vara en finmanikyrerad bana av target-stil, och med tydligt fokus på precision och strategi. Fyra stora sjöar och flera valmöjligheter gällande vilken tee du ska spela gör den spännande både för nybörjare och tourproffs.

Nya projekt på gång

I pressreleasen kan man också läsa att Henrik Stenson Golf Design, grundat 2015, nu är i slag med att presentera sitt första internationella projekt. Utöver det jobbar man dessutom redan med Österåkers andra bana, Västerled, samt ett projekt i Ängelholm.

Henrik Stenson Golf Design är ett företag bestående av Henrik Stenson, banarkitekten Christian Lundin samt Stensons agent Sarah Skönby.

