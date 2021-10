Ett slag kan skilja himmel från helvete.

Jens Dantorp är medveten om det. Han har varit där förut och stått på båda sidor när Europatourplatserna ska delas ut.

– Det är otroligt små marginaler, säger han.

Tvära kast. 2018 kvalade Jens Dantorp via en fin placering i Scottish Open in till British Open på Carnoustie. I veckorna spelar han för att återta en plats på Europatouren.Foto: TT och Tomas Leprince.

På fredag avgörs årets näst sista tävling på Challengetouren, en nivå under Europatouren och på många sätt en proffsgolfarnas bakgård.

Här drömmer spelarna om att ta steget upp i europeisk golfs finrum. För vissa infrias dem på ett förlösande vis, men för andra går drömmarna i kras. Malmögolfaren Jens Dantorp har i flera år, och på ett nästan smärtsamt sätt, balanserat på just den gränsen.

Med sin hustru Emma som caddie föll han på målsnöret både 2015 och 2016, vid båda tillfällena hade han tagit sig till tourfinalen i Oman, men båda gångerna hade han ett ynka slag för mycket för att kvala in till Europatouren.

Men Dantorp fortsatte att kämpa och när han 2017 äntligen nådde hela vägen var revanschen ljuv och parets glädjetårar många.

– Det är min största framgång i karriären, mitt finalvarv är det bästa jag har presterat med tanke på de omständigheterna som var. Jag är väldigt, väldigt nöjd, sa han då.

Ett slag kan avgöra allt

Men golf är inte som att lära sig cykla. Under de senaste åren har Dantorp hoppat upp och ned mellan Europa- och Challengetour och nu väntar på nytt karriärsdefinierande veckor. I dagarna spelas årets näst sista tävling på Empordà, nordost om Barcelona. Veckan efter är det tourfinal på T Golf & GC på Mallorca.

För att få ett kort till Europatouren nästa år gäller det att sluta topp 20 på rankingen. Tack vare en sen formtopp ligger Dantorp 28:a. Han har slutat bland de 15 bästa i sex av sina sju senaste tävlingar. Det krävs att 32-åringens fina trend håller i sig.

– Den senare delen av säsongen har varit bra för mig. Jag har haft chansen att vinna, men inte riktigt lyckats knyta ihop säcken, säger han inför rysartävlingarna.

– Mitt huvudsakliga mål med säsongen var att komma bland de 20 bästa på rankingen. Detta är en bra bana och jag vet att finalen spelas på en bra bana också, så det är två roliga veckor som väntar och förhoppningsvis kan jag gå ut och lyckas göra något bra igen.

”Kan inte styra de andra”

2013 vann Dantorp sin hittills enda seger på touren; Rolex Trophy i Genève. I år har han genomgående presterat fint, men inte haft marginalerna på sin sida. Han har fyra elfteplatser, och därmed varit bara ett fåtal slag från att inkassera betydligt fler rankingpoäng.

– Jag har spelat ganska bra, men marginalerna är små. Förhoppningsvis kan jag ha dem på min sida de sista två tävlingarna.

– En seger skulle så klart hjälpa, men jag kan inte styra hur de andra spelar utan måste bara göra allt jag kan. Förhoppningsvis räcker det hela vägen.

