PGA-tourens nya regel för att stoppa Bryson DeChambeau och Co

Längddebatten har under de senaste säsongerna varit en het potatis på PGA- och Europatouren.

Nu har regelmakarna R&A och USGA tagit ett steg för att stävja utvecklingen.

– Det är ett verktyg för de som arrangerar tävlingar, säger säger USGA:s vd Mike Whan i ett pressmeddelande.

Phil Mickelson och Mike Whan har olika uppfattning…Foto: Shutterstock och TT

Beskedet som meddelades via ett pressutskick under tisdagen innebär att en ny ”lokal regel” träder i kraft vid årsskiftet. Den innebär att gränsen för maxlängden på en golfklubba, med undantag för putters, kortas från 48 till 46 tum.

– Vi har rådgjort med golfindustrin, spelare, huvudtourer och tillverkare och noga övervägt deras feedback. Vi anser att det här är rätt för spelet i nuläget och ger tävlingsarrangörer möjligheten att själva välja, säger R&A-chefen Martin Slumbers.

Inte obligatoriskt för hobbygolfare

Beskedet var väntat och kommer efter en stundtals både infekterad och hätsk debatt gällande om golfbollen går för långt.

USGA:s vd Mike Whan:

– Det här är inte svaret på den övergripande längddebatten. Det är viktigt att poängtera att det inte är en golfregel och därför inte är obligatorisk för den vanliga golfaren utan snarare ett verktyg för de som arrangerar tävlingar, säger USGA:s vd Mike Whan i ett pressmeddelande.

Men givetvis kan den nya regeln ses som ett försök i att hålla tillbaka den utveckling sett, med allt längre slag, de senaste åren. En trend som förändrat spelet i grunden och som gjort att många banor blivit utdaterade för proffsgolfarna.

I utskicket kan man också läsa att det förs diskussioner kring att hålla tillbaka golfbollens utveckling, precis som trampolineffekten i drivers.

Hånas av Phil Mickelson

Nyheterna har dock inte tagits emot väl av alla.

Phil Mickelson, som när han vann PGA Championship tidigare i år hade en 47,9-tumsdriver i bagen, var inte sen med att uttrycka sin kritik. I ett inlägg på Twitter refererade han till Forrest Gump.

“‘Stupid is as stupid does.’ Mrs Gump.

Really though, are the amateurs trying their best to govern the professional game the stupid ones? Or the professionals for letting them?”

Hans åsikter gick inte att ta fel på.

