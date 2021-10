Lagergrens bästa placering när Willett fick sin födelsedagspresent

Det räckte inte hela vägen till seger, men Joakim Lagergren noterades under söndagen för sin bästa tävling för säsongen när Dunhill Championship avgjordes på Old Course i St Andrews.

Vann gjorde Danny Willett, som därmed blev förste spelare någonsin att fira födelsedag med en Europatourseger.

Maja Stark hade tidigare under dagen vunnit på damernas Europatour. På herrsidan var vi inte mycket sämre.

Joakim Lagergren spelade fin golf under söndagen och tog med sju birdies upp jakten på engelske Danny Willet.

– Det var bra och stabilt hela veckan. Jag slog bollen bra och puttade bra. Jag gillar det här stället och har många fina minnen härifrån. Det vore kul att spela British Open här nästa år. Jag tror linksgolf passar mitt spel ganska bra, man måste vara kreativ och skruva bollen åt båda hållen.

– Jag hade faktiskt ingen koll på ledartavlan förrän jag kom upp på 17:e tee. Jag höll mig i min bubbla och gjorde min grej.

Nära andra vinsten på tre veckor

Mastersvinnaren från 2016 höll dock nerverna i styr och skulle bli för tuff att rå på, men glädjande nog för Lagergren så räckte det fina spelet till en delad andraplats med Ryder Cup-spelaren Tyrrell Hatton.

Efter Kristoffer Brobergs seger, veckan innan Ryder Cup, och Lagergrens andraplats i Dunhill Championship kan skriverierna om krisen inom svensk herrgolf i alla fall temporärt läggas åt sidan.

Andraplatsen innebar Joakim Lagergrens bästa placering för året.

