RYDER CUP 2021 – fullt av överraskningar och besvikelser

Ryder Cup 2021 närmar sig sitt slut, och har innehållit en rad överraskningar och besvikelser.

Nedan lotsar jag dig igenom några av dem.

Några tankar från pressläktaren…Foto: Bildbyrån.

KOHLER, WISCONSIN.

# Att vara rookie… är inte nödvändigtvis en nackdel. Det bevisade USA vars samtliga debutanter hade tagit poäng redan innan singelspelet. När det kom till deras lag pratar vi om majorvinnare, eller i alla fall spelare som vunnit tunga titlar, och även om de inte varit med om just Ryder Cup så blev det uppenbart att de vet hur man levererar på de största av scener.

# De första två hålen… var direkt avgörande för att sätta tonen. Inför söndagens singlar hade Europa bara två gånger vunnit något av hålen. Bara ett fåtal gånger nådde matcherna det 18:e och sista hålet.

# Bryson DeChambeau… bevisade med sina drivar att han håller på att förändra spelet i grunden. Kanske visste vi det redan innan, men när han i singeln mot Sergio Garcia flög bollen 330 meter upp på green och sedan rullade i eagleputten blev det väldigt uppenbart. Det ska också tilläggas att USA fullständigt demolerade par femmorna, medan Europa kämpade med att gå under par på de hålen. Längden blev en gigantisk fördel för USA.

# Skicklighet… är alltid avgörande. Sett till världsrankingen mönstrade USA det bästa laget någonsin i Ryder Cup. Samtidigt kändes Europas lag både tunnare än på väldigt länge, och som en mix av föredettingar och framtidsspelare som inte riktigt kan mäta sig med amerikanerna.

# Det dröjde ganska länge… innan Ryder Cup fick någon typ av egg. Men under lördagen kände vi igen tungviktaren då diskussioner om fri dropp och skänkta puttar äntligen ledde till grinig stämning.

# Whistling Straits kändes… på förhand som en bana som borde passa européerna, och inte alls som en spelplats som USA likt Hazeltine med klipplinjer och klipphöjder kunde formas för att passa deras lag. Denna gång känns det som att ren skicklighet i större grad än strategi, och mer än på många år, fällde avgörandet.

LÄS MER: Här hittar du allt om årets Ryder Cup

Utklassning i kaptensmatchen

# På tal om strategi… så utklassade USA:s Steve Stricker Europas Padraig Harrington i coachingmatchen. Hur mycket man än gillar den så gentlemannamässige Harrington så fick han inte alls till konstellationerna. På många håll saknades det kemi, dynamik, passion och hjärta. Han fick inte alls sitt lag att prestera på topp och fingertoppkänslan i laguppställningen saknades. Samtidigt hyllas Stricker för sitt sätt att få 12 världsstjärnor att dra åt samma håll.

Lagmatcherna brukar vara en styrka för Europa – nu blev det tvärtom.

Och när det kommer till laguppställningen finns det ett par val jag aldrig kommer begripa.

# Shane Lowrys passion… uppskattades till och med av de amerikanska fansen då irländaren var en av få européer det jublades åt när han vid singelspelet klev upp på första tee. Med det sagts så missbedömde de europeiska ledarna publiken helt och hållet. Rory McIlroy pratade inför matchen om hur han skulle hålla tillbaka uttrycken för att inte egga på de amerikanska fansen. Att ändra sitt beteende på det viset funkade inte särskilt bra.

Lowry ingjöt energi och hjärta i ett livlöst lag.

# På tal om Rory… så är det längesedan jag såg en spelare av hans dignitet vara så lost. Under de två första dagarna gjorde han inte en enda birdie och även om han rivstartade singeln så måste Rory ses som den största besvikelsen för det europeiska laget.

# För att hitta någon positivt… kring det europeiska laget så måste Jon Rahm nämnas. De första två speldagarna tog världsettan inte ett enda steg fel. Och tillsammans med Sergio Garcia så formerade han ett par som förde tankarna tillbaka till Severiano Ballesteros och José María Olazábal. Spanjorerna var tillsammans med Shane Lowrys passion det enda vi kan ta med oss så långt.

LÄS MER: Ultimata Ryder Cup-upplevelsen – jag spelar min väg till Whistling Straits

Se över kvalificeringsprocessen

# Redan under lördagen… firade Justin Thomas och Daniel Berger genom att dricka öl tillsammans med fansen. Det kändes både kul och oväntat, men också talande för hur överlägsna USA var.

Thomas bidrog för övrigt med en elektricitet som kan tända vilket lag som helst, oavsett hemma- eller bortaplan.

# Debutanten Viktor Hovland… fick spela samtliga fem matcher, men inför singeln mot Collin Morikawa hade han bara spelat hem en halv poäng. A little too much, a little too early?

# Men samtidigt stod det klart att veteranen Lee Westwood… om han förlorar singeln mot Harris English (passande efternamn) skulle torska sina sju sista matcher i Ryder Cup. Trist sätt att lämna på. Singeln innebar hans 47:e Ryder Cup-match och han inledde i alla fall med en birdie för att ta ledningen.

# Kvalificeringsreglerna… till Europas lag är något som bör ses över. Till årets match hade Steve Stricker sex kaptensval. Han valde spelare i form och som passade in i det amerikanska omklädningsrummet. Europa har i dag två kvallistor, en som grundar sig i Europatourrankingen och en baserad på världsrankingen. Kanske bör man både öka antalet kaptensval och slopa Europatourlistan. Dels för att få med fler formstarka spelare, men även för att inte behöva ta med Europatourspelare då den touren som utvecklats till något av den touren utvecklats till något av en farmarliga åt PGA-touren.

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger