Mord och mörka hemligheter – så kom US Open till Erin Hills

Steve Trattner närde en dröm om att bygga en golfbana av högsta klass i Wisconsin.

Nu när Ryder Cup avgörs i delstaten får han återigen följa toppgolfen i närheten, från sin fängelsecell.

Trattner avtjänar 35 år i fängelse – för mord.

Koepka vann 2017. Trattner såg tävlingen från sitt rum på Jackson Correctional Institution i Saukville. Foto: TT

I dag avgörs Ryder Cup på Whistling Straits, Wisconsin. I staten hittar vi några av USA:s bästa golfbanor. En av dem heter Erin Hills och ligger bara knappa två timmar bort – en plats präglad av en berättelse som innefattade både mord och mutor.

LÄS MER: Så är det att spela Erin Hills

Steve Trattners var en mjukvaroprogrammerare. Men hans passion var golf. Han drömde om att anlägga en bana där allmänheten kunde spela – och som också skulle stå värd för US Open.

Det fick honom att ringa Milwaukee-miljonären Bob Lang. Han övertygade stenrike Lang att ta en titt på det böljande området i östra Wisconsin vid namn Kettle Moraine, ett område som under tusentals år legat under en glaciär och som nu förde tankarna till klassiska linksbanor i Irland.

Lang nappade. 2001 köpte han marken.

Skuldsatte sig för löfte om US Open

Men det tar lång tid att bygga en golfbana och verksamheten hade inte ens dragit i gång innan det stod klart att det handlade om en stor förlustaffär.

Den en gång så rike Lang blev fattigare och fattigare. Trattner hade dragit in honom i en ond spiral av skulder, och bara två år efter köpet tvingades Lang välja mellan att sälja sitt företag eller marken där banan låg. Han valde att sälja företaget.

Det var vid det här laget man kontaktade det amerikanska golfförbundet och de första planerna om att arrangera US Open smiddes. Banprojektet lovordades. Men för att arrangera tävlingen behövdes mer yta, och i utbyte mot ett löfte om att få stå värd för US Open tog Lang nya lån på över 80 miljoner kronor, och köpte mer mark.

På det amerikanska golfförbundet hade man aldrig tidigare gjort liknande överenskommelser, där man lovade bort en tävling till en bana som inte ens var byggd.

Men det skulle bli långt mycket värre än märkliga uppgörelser.

LÄS MER: Här hittar du allt om årets Ryder Cup

Mördade sin hustru

2006 öppnade banan, och i januari samma år greps Steve Trattner för mordet på sin fru. Hon hade bett om att skiljas. Han svarade med att sätta händerna runt hennes hals och dunka hennes huvud i marken.

Efter mordet täckte han över henne med en filt och gick och lade sig för att sova.

När Trattner vaknade upp efterföljande dag gav han parets två barn frukost och gjorde dem redo för skolan. Han ringde inte polisen förrän på eftermiddagen. För att det skulle se ut som ett självmord placerade han sömntabletter intill hustruns döda kropp – men polisen gick inte på tricket.

Han greps och dömdes till 35 års fängelse.

Samtidigt var Lang, som investerat så mycket pengar att han i det närmsta var pank, ivrig att öppna banan för spel och därmed få återbäring. Och Erin Hills höll på att utvecklas till en golfdestination av rang.

2009 hade man stått värd för tävlingen Public Links Championshp, men förbundet ville se ytterligare förbättringar, som skulle kräva ytterligare miljoninvesteringar – men nu fick Lang nej på banken när han bad om nya lån.

Par femman, hål nummer 14, är ett av de roligaste hålen – där en chansning kan löna sig. Klicka här för att läsa om hur det är att spela banan.Foto: Paul Hundley

”Hade haft det bättre utan Erin Hills”

Det är här en man vid namn Andrew Ziegler kom in i bilden. Ziegler ville precis som Lang ha US Open i Wisconsin. På ett sätt utövade förbundet utpressning. Ziegler beslutade sig tillslut för att köpa banan av Lang till en prislapp av 100 miljoner kronor. Samtidigt så skrev man ett kontrakt där Lang skulle stå kvar som bankonsulent med ett extra avtal om tystnadsplikt.

På så vis kunde drömmen leva vidare, och när US Open 2010 spelades på Pebble Beach offentliggjordes 2017 års spelplats: Erin Hills.

Bob Lang var där för att titta på tävlingen, men bjöds inte in till presskonferensen. Samtidigt satt Steve Trattner i ett fängelse inte långt från Erin Hills.

Trattner, nu 59, sitter fortfarande inne. Han flyttades häromåret till Jackson Correctional Institution i Saukville, tre kvarts körning från Ryder Cup-banan Whistling Straits.

– Både jag och Bob hade haft det så mycket bättre om Erin Hills aldrig hade hänt, sa Trattner från fängelset i en intervju med Sport Illustrated 2017.

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger