KRÖNIKA: Det kan dröja länge innan Europa vinner Ryder Cup igen

Finns det en möjlighet? Tveksamt.

Är det omöjligt? Ingenting är omöjligt.

Men för att vi ska få ett nytt Ryder Cup-mirakel måste kompisarna smittas av den attityd som bara Sergio Garcia, Jon Rahm och Shane Lowry visat upp så långt.

Vänder vi sedan blad och blickar framåt. Då ser det ut som att det kan dröja länge innan Europa vinner Ryder Cup igen.

Jag lyssnade på Catriona Matthew intervjuas, kaptenen som ledde Solheim Cup-damerna till en magisk seger för några veckor sedan.

Hon försvarade Padraig Harrington och sade med all rätt att en kapten aldrig kan vara bättre än vad hans spelare gör honom. Delvis sant. För vad gör man när ens bästa spelare är ur slag?

Jag kan dock tycka att det också är en kaptens ansvar att se till att kräma ut det bästa, skapa rätt förutsättningar, dynamik och kemi. Och spelar de ändå dåligt; se till att ändra på det.

Det har inte Padraig Harrington lyckats med.

Jon Rahm är världsettan som spelade som en världsetta och Sergio Garcia var Sergio Garcia. Men annars har det europeiska laget, som under uppladdningen såg så avslappnat och självsäkert ut, uppträtt både håglöst och stundtals spelat direkt dåligt. Någon sprakande kemi har vi inte sett susen av och det var först när Shane Lowry trädde in i handlingarna som vi hade tre spelare med rätt attityd, med kämpaglöd, passion och en förmåga att elda igång lagkompisarna.

Jag mös på min stol i presstältet när han rullade i den där femmetersputten och sedan sa ”Jag är som gjord för detta”. Shane Lowry kan bli näste Ian Poulter (fast bättre golfare), njöt jag innan tankarna fladdrade iväg till framtiden.

Så länge man håller på Europa i Ryder Cup lär den varken bli mysig eller njutbar. Om vi börjar med söndagen så måste Shane, Sergio och Jon smitta sina lagkompisar med attityd och passion.

På sikt kommer man sedan att behöva gå igenom den generationsväxling USA redan genomfört. Problemet är bara att det kan ta ett tag.

Viktor Hovland kommer bli en nyckelfigur dunder många år. Han har både spel och sinne. Tyvärr har han bara tagit en halv poäng så långt i årets Ryder Cup, men det är inget att oroas över. Sen har vi Shane Lowry, han som bekant borde spelat mer.

This is what it means to me. Big day tomorrow 🇪🇺🇪🇺🇪🇺 @RyderCupEurope pic.twitter.com/KhF05YnPUL

— Shane Lowry (@ShaneLowryGolf) September 26, 2021