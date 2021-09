RYDER CUP: Märkliga laguttagningar – och ett sista hopp

Har du förvånats över Europas laguttagningar i Ryder Cup?

Då är du inte ensam.

Nedan går jag igenom några av besluten.

Frågan är nu om situationen är bortom räddning.

Inte mycket har gått enligt plan för kapten Padraig Harrington.Foto: Bildbyrån

Efter att ha bänkats i morgonens foursome rivstartade Shane Lowry lördagens bästboll med tre raka birdies. Varje gång vrålade han ut sin glädje. Passionen Europa tidigare saknat var plötsligt närvarande.

2019 års British Open-vinnare kändes het.

Men borde inte Padraig Harrington haft fingertoppkänsla nog att skicka ut honom redan till morgonrundan?

Ett läge då stjärnorna behövdes

Fredagens misslyckande hade tidigt lett till en prekär situation, och en morgon då kändes som ett måste att i hämta in en del av amerikanernas försprång.

Då skickade kapten Harrington för tredje gången ut Paul Casey, som hade ett svagt Ryder Cup facit (nu 4-6-5) och aldrig vunnit en major.

Matt Fitzpatrick som aldrig vunnit en match i Ryder Cup, i par med Lee Westwood som han dagen innan förlorat tillsammans med.

Och debutanten Bernd Wiesberger, som på papperet var Europas svagaste kort, tillsammans med en annan debutant i Viktor Hovland.

För alla oss som inte har insikt i vad som pågår i Europas omklädningsrum föreföll valen märkliga.

För på bänken hade Harrington fyrfaldige majorvinnaren Rory McIlroy, The Open-vinnaren Shane Lowry och Tommy Fleetwood som aldrig tidigare förlorat en lagmatch i Ryder Cup. Tre spelare man kunde tro borde kliva fram och visa vägen när det bränner till som mest.

Det kändes som ett sådant där läge där man som kapten förlitar sig på sina symbolspelare, de som vunnit majors och som är i ett mentalt läge där de kan tända laget. De är trots allt lagets främsta och ses som symbolspelare av en anledning. Även om de inte är glödheta måste man tro på att de hittar flytet, och växer med ansvaret.

Märkliga förklaringar

Förklaringen till att inte spela Tommy Fleetwood ligger enligt BBC:s radiokommentatorer i Fleetwood spelar en annan golfboll än tilltänkta spelpartners. Medan Rory sannolikt bänkades för att han helt enkelt inte spelade bra nog dagen innan. För Rory var det första gången någonsin han vilade en Ryder Cup-match. Det i sig skickade en signal. Var Europas givne fanbärare besegrad?

Varför formstarke Lowry bara får spela tre av fem matcher kommer vi nog aldrig att få ett svar på.

I skrivande stund är både Fleetwood, Lowry och McIlroy på banan och Europa leder i tre bästbollmatcher. Skulle resultatet hålla sig hela vägen in (vilket är svårt att tro med tanke på hur tidigare matcher sett ut) så skulle det innebära att vi går in i söndagens singelspel med 10-6 i amerikansk favör.

Precis samma resultat som när vi fick ett mirakel på Medinah 2012, då kom Europa tillbaka och vann efter att ha legat under med just 10-6.

Hoppet är det sista som överger en.

